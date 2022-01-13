栾川拨云岭村加快建设高端民宿集群

今后，您可以到栾川县潭头镇拨云岭村住下来，静心感受云岭间美景和远离喧嚣的慢生活。

今后，您可以到栾川县潭头镇拨云岭村住下来，静心感受云岭间美景和远离喧嚣的慢生活。

近日，在西岭施工现场，不少工人正在加紧施工。“今年2月份，我们村依托生态优势和当地慢居十三月民宿的引领作用，推动乡村运营，谋划建设民宿集群项目，预计明年5月对外运营。”拨云岭村党支部书记、村委会主任杨来法说。

在设计上，民宿集群项目结合当地的地形地貌及云元素，设计的网红云廊、私人庭院及民宿客房，具备书房、非遗会客厅、悬崖餐厅、咖啡吧和无边泳池等功能，可满足游客的不同需求。

项目有关负责人介绍，项目完工后，将进一步完善民宿功能，提升民宿规格，届时将给游客带来多元、深度的体验。预计该项目每年可直接为村集体经济增收60万元以上，不仅能带动当地村民增收，还能带动周边乡村旅游业提质增效。

“山上是天然林，地里是经济林，变成了乡村旅游的优势，有效推动民宿产业的发展，下一步我们将围绕高端民宿业做好配套布局，调整林果种植品类，由单一的核桃种植向四季有果的田园采摘经济林种植转变，进一步提高土地产出比，增加农民收入。”杨来法说。

近年，乡村游让人们“望得见山、看得见水、记得住乡愁”，成为游客休闲度假的首选。一到假期，拨云岭就成为不少游客休闲的好去处，也进入越来越多年轻人的视野。

不光游客，还有不少当地人选择返乡创业，文克通便是其中一个。他早年在郑州卖家具，看到家乡的变化，便决定回村发展。“现在我在村里开了个农家乐，同时还负责村集体经济四合院的运营管理，收入还不错，还不影响照看家里。”文克通笑着说。

“截至目前，拨云岭村已拥有1家高端民宿，2家中档酒店，10家农家宾馆，6个岭上民宿院落，可接待200人就餐和住宿。同时拨云岭开发了云礼系列农创、文创产品，丰富拨云岭品牌内涵，打造拨云岭时间小镇高端民宿度假区，通过产业融合发展带领群众实现共同富裕。”谈及未来，杨来法充满信心。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 李莎 文/图)