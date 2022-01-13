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汇聚慈善力量 共筑大爱洛城
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.05 09:30

　　9月4日上午10时，洛阳市2022年“乡村振兴河南专场”暨“99公益日”网络募捐活动启动。美丽洛城因一场全民参与的活动而爱心涌动，暖意融融。

　　爱心加倍 网络募捐拉开帷幕

　　当天，在洛阳市2022年“乡村振兴河南专场”暨“99公益日”网络募捐启动会现场，爱心人士汇聚一堂，奉献爱心、传递真情。

　　在现场，市领导及与会人员为“扶弱济困兴河洛乡村”项目捐款，用实际行动号召全市广大党员干部、社会各界奉献爱心，共同参与慈善事业，为乡村振兴贡献慈善力量。

　　“洛阳市2022年‘乡村振兴河南专场’暨‘99公益日’网络募捐活动已启动，让我们‘一起做好事’，让爱延续。”市慈善总会常务副会长乔文祥介绍，9月4日至6日是“乡村振兴河南专场”，9月7日至9日是全国范围的腾讯“99公益日”活动。根据活动安排，我市今年上线母项目为“扶弱济困兴河洛乡村”和“兴善举共建幸福家园”。母项目下设扶弱济困医疗救助、慈善助学、夕阳红助老帮扶、心系国防关爱军人、呵护生命应急救援、农业产业帮扶、美丽乡村建设、幸福家园村社互助、客家文化遗址保护等9个子项目。经统计，我市在启动仪式上共计筹措爱心捐款1500余万元。目前，募捐活动还在持续进行。

　　全民动员 激发更多社会力量

　　“您好，我想参加‘99公益日’活动，该如何参与？”3日一大早，记者就接到了爱心人士康爱青的咨询电话，她想通过“99公益日”活动奉献爱心。康爱青今年60多岁，一直关注乡村孩子，经常到附近乡村为孩子们送书和文具，希望为慈善事业尽一份力，为困难人士送去关爱和帮助。

　　“不仅我和爱人捐了款，孩子们也有份儿。”康爱青说，“善款代表了我们全家人的心意。”

　　此外，伊电控股集团有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、万基控股集团有限公司、洛阳金鼎建筑材料有限公司、中建交通工程建设(洛阳)有限公司、洛阳市双语实验学校等爱心单位纷纷奉献爱心。

　　“公司一直坚持立足社会、回报社会的理念，希望我们的微薄之力能真正帮助到那些需要帮助的人。今后，我们还将继续关注弱势群体。”洛阳栾川钼业集团股份有限公司相关负责人表示。

　　“能够为美丽乡村建设及乡村振兴尽绵薄之力，我们感到欣慰。未来我们将尽责任，做实事，一如既往地支持慈善事业。”中建交通工程建设(洛阳)有限公司相关负责人表示。

　　…………

　　不仅如此，市慈善总会发起的母项目“扶弱济困兴河洛乡村”组建了228个“一起捐”团队，“兴善举共建幸福家园”组建了7个“一起捐”团队。

　　据悉，这次公益活动还开展“一起捐”等活动，每个人只要通过手机成功捐赠1块钱，就可获得腾讯基金10%至30%的随机配捐；同时，还可以捐赠小红花和腾讯步数，市民可通过多种方法为河洛乡村振兴和幸福家园建设奉献自己的爱心和力量。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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