洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

爱心人士耿星：热衷公益事业 为乡村振兴贡献一份力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.05 09:30

耿星（左）和爱人黄蕊蕊参加公益活动留影（受访者供图）

　　“我想参加‘99公益日’活动，为乡村振兴出一份力。”近日，爱心人士耿星拨通记者电话，咨询参加洛阳市2022年“乡村振兴河南专场”暨“99公益日”网络募捐活动的方法。

　　耿星和爱人黄蕊蕊都是律师。近年来，他一直参与洛阳的公益活动。前阵子，他携全家参与了洛阳晚报组织的阳光助学活动，获得“爱心市民”称号。

　　“20余年在社会上摸爬滚打的经历，让我懂得了‘淋雨’的滋味，也更坚定了要为别人撑一把伞的决心。”耿星说，他和妻子黄蕊蕊从小就受父母善行的影响，坚持做公益事业，为下一辈树立榜样。

　　耿星说，小时候，父母经常会给村里家境贫寒的孩子送食物。当时，年龄尚小的他不解父母的行为。有一次，母亲拿着食物送给别家的孩子，他与母亲争执起来。母亲告诉他，“积善之家必有余庆”，从那以后，“行善”的种子在他的心里“落地生根”。

　　平日里，耿星乐观热情、朴素大方、乐于助人，“哪里有需要就到哪里”成为他工作的标签。

　　“在多年的工作经历中，我和妻子发现，很多老百姓在自己的合法权益被侵犯时，并不知道怎样合法有效地维权，普法工作势在必行。”耿星说。为创新普法宣传服务形式，他和妻子搭建线上线下普法宣传平台。在线上，他通过辖区居民群，大力推行“沉浸体验式”法律服务，采取以案说法、以案释法的方式进行普法宣传。同时，他还为辖区居民提供法律咨询、矛盾调处等服务。在线下，他与妻子参与“送法下乡”志愿服务活动，用大白话阐述大道理，讲述法治故事，传递法治声音。

　　近年来，他凭着一颗回报社会、奉献社会、创造未来的心，在平凡的事业中努力实现人生梦想。

　　“耿老师，谢谢您的帮助，我今年考取了河南财经政法大学。”小雨(化名)是耿星帮扶的一名学生，由于她学习的是法律专业，因此在帮扶她生活的同时，耿星还对她的专业课学习进行帮助。

　　4日，耿星告诉记者，他通过“99公益日”网络募捐活动的捐赠通道为家乡的孩子献了爱心，“我代表全家捐了3500元，希望乡村建设越来越好”。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
        天凉好个秋，美食伴左右。天凉时，没有什么比喝一碗热乎的红豆丸子汤更暖胃了，香甜软糯的口感保证让您一口...
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市路网建设日新月异 市民出行舒心...
  • 洛阳城市区多所市属公办高中启用新校名
  • 伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部关于9月...
  • 汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部关于调...
  • 2022年河南省乡村旅游特色村名单公示 ...
  • 洛阳市2022年“乡村振兴河南专场”暨...
  • 为啥小区物业公司允许外来车辆付费停车？
  • 洛阳古城机械：加快智能工厂建设 抢...
  • 中电互联工业互联网赋能中心在洛揭牌
  • 瀍河区新增15个“便民核酸采样小屋”
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    夹马营社区养老服务中...
    洛阳卡瑞起重：加快智...
    涧西区西苑路实验小学...
    涧西区长安路一社区：...
    精彩热帖

    "打“鸟人

    等公交车的人

    肥沃的黄河滩

    清晨 我站在洛阳桥上
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605