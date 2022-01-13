爱心人士耿星：热衷公益事业 为乡村振兴贡献一份力量

“我想参加‘99公益日’活动，为乡村振兴出一份力。”近日，爱心人士耿星拨通记者电话，咨询参加洛阳市2022年“乡村振兴河南专场”暨“99公益日”网络募捐活动的方法。

耿星（左）和爱人黄蕊蕊参加公益活动留影（受访者供图）

“我想参加‘99公益日’活动，为乡村振兴出一份力。”近日，爱心人士耿星拨通记者电话，咨询参加洛阳市2022年“乡村振兴河南专场”暨“99公益日”网络募捐活动的方法。

耿星和爱人黄蕊蕊都是律师。近年来，他一直参与洛阳的公益活动。前阵子，他携全家参与了洛阳晚报组织的阳光助学活动，获得“爱心市民”称号。

“20余年在社会上摸爬滚打的经历，让我懂得了‘淋雨’的滋味，也更坚定了要为别人撑一把伞的决心。”耿星说，他和妻子黄蕊蕊从小就受父母善行的影响，坚持做公益事业，为下一辈树立榜样。

耿星说，小时候，父母经常会给村里家境贫寒的孩子送食物。当时，年龄尚小的他不解父母的行为。有一次，母亲拿着食物送给别家的孩子，他与母亲争执起来。母亲告诉他，“积善之家必有余庆”，从那以后，“行善”的种子在他的心里“落地生根”。

平日里，耿星乐观热情、朴素大方、乐于助人，“哪里有需要就到哪里”成为他工作的标签。

“在多年的工作经历中，我和妻子发现，很多老百姓在自己的合法权益被侵犯时，并不知道怎样合法有效地维权，普法工作势在必行。”耿星说。为创新普法宣传服务形式，他和妻子搭建线上线下普法宣传平台。在线上，他通过辖区居民群，大力推行“沉浸体验式”法律服务，采取以案说法、以案释法的方式进行普法宣传。同时，他还为辖区居民提供法律咨询、矛盾调处等服务。在线下，他与妻子参与“送法下乡”志愿服务活动，用大白话阐述大道理，讲述法治故事，传递法治声音。

近年来，他凭着一颗回报社会、奉献社会、创造未来的心，在平凡的事业中努力实现人生梦想。

“耿老师，谢谢您的帮助，我今年考取了河南财经政法大学。”小雨(化名)是耿星帮扶的一名学生，由于她学习的是法律专业，因此在帮扶她生活的同时，耿星还对她的专业课学习进行帮助。

4日，耿星告诉记者，他通过“99公益日”网络募捐活动的捐赠通道为家乡的孩子献了爱心，“我代表全家捐了3500元，希望乡村建设越来越好”。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻)