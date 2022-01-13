4日正午，在洛浦公园，一队身着迷彩服的“兵哥哥”“兵姐姐”高唱军歌迎面而来。

4日正午，在洛浦公园，一队身着迷彩服的“兵哥哥”“兵姐姐”高唱军歌迎面而来。他们并非部队官兵，而是50余名市政府办公室党员干部，正在洛阳军分区工作人员带领下开展徒步拉练等军训项目。

为深入学习贯彻中共中央、国务院、中央军委印发的《关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》，市政府办公室组织开展“军事日”活动，锤炼作风，激发干劲，增强党员干部居安思危的忧患意识、崇军尚武的思想观念、强国强军的责任担当，提升办公室“三办”“三服务”水平。

大家先后到洛阳军分区民兵训练基地、洛浦公园进行军训，并观看了爱国主义教育片，一致表示要将我党我军的优良传统和作风带到工作中去，艰苦奋斗、迎难而上，雷厉风行、果敢勇毅，有令必行、有禁必止，团结协作、无私奉献，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌贡献更大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图)