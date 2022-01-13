会说话的老物件：父亲留下的水烟袋

有些老物件，看似不起眼，却承载着一段珍贵的记忆。不经意的一瞥，就会睹物思人，触景生情。

李怀斌每日必读《洛阳晚报》

有些老物件，看似不起眼，却承载着一段珍贵的记忆。不经意的一瞥，就会睹物思人，触景生情。

日前，耄耋之年的老读者李怀斌致电记者，说他连续订阅《洛阳晚报》已经20多年，很喜欢看《会说话的老物件》这个栏目，每篇稿件他都仔细阅读，有时还读给老伴儿听；他家里有一个百年前的老水烟袋，是父亲遗留下来的一件工艺品，看到它，就想起了父亲的谆谆教导。

百年前的“时尚品”

在洛龙区李怀斌的家中，记者见到了这个水烟袋。

水烟袋高30余厘米，由黄铜制成，上面满是锈迹，由烟杆、吸管、水斗、烟仓、手托、链子等构成。

水烟袋最前面是烟杆，可抽出来清洗，呈大头细身状，大头部分为烟碗，用于装烟丝、烟蓉，下部有孔，可伸入水斗的水中；吸管长而细，从前向后弯曲成一道优美的弧线；手托上有两个小孔，李怀斌说，一个小孔插疏通烟管的通针，另一个插夹取烟丝的镊子，遗憾的是通针、镊子已经遗失；小孔后面是烟仓，烟仓上有半月形的盖，打开，可取放烟丝；一根链子将吸管和手托连接在一起，既是装饰，也便于携带；手托底部有两个镂空的麻钱图案，非常精美。

水烟袋结构并不复杂，多以黄铜为材料，也有锡制和银制的。李怀斌介绍，这个水烟袋是自己的外公送给父亲的，保守估计，也有百余年的时间了。当时，在很多人眼里，水烟袋不只是一种烟具，还是可以拿在手中把玩的工艺品。父亲的这个水烟袋，做工精美，是让很多人羡慕的“时尚品”。