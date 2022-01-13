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洛阳市公安机打防管控多措并举 平安护夏亮出答卷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.05 08:38

　　2日，市政府召开新闻发布会，通报全市公安机关夏季治安打击整治“百日行动”开展情况和工作成效。

　　新闻发布会上，市公安局有关负责人介绍，6月15日，全市公安机关启动“亮剑·清风”平安护夏行动。行动开展以来，全市公安机关按照“党委领导，政府主导，多元参与”的原则，积极联合教育、商务、市场监管、城管、消防等部门，协作配合、统筹推进，广泛动员社区志愿者、保安队员等社会综治力量参与，积极发挥综合治理、依法治理、共建共治制度和抄告提示、联合执法、联席会商等机制优势，努力打造共建共治共享的社会治理格局，营造安全和谐稳定的社会环境。

　　6月25日，在公安部部署开展全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”后，洛阳警方以“亮剑·清风”平安护夏行动为载体，按照“警力跟着警情走、勤务紧随季节变”原则，进一步细化完善措施、全面落实各项要求，严查风险隐患、严打违法犯罪、严密巡逻防控、严管交通秩序，确保了全市夏季治安环境和谐稳定，受到党委政府、人民群众和社会各界的广泛好评。

　　——坚持以打开路

　　严厉打击人民群众反映强烈的寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁等违法犯罪，以及侵害妇女儿童、老年人、残疾人等群体的暴力犯罪，重拳整治群众关注的“民生小案”。“百日行动”开展以来，全市共打击处理8600人，其中刑事打击3830人，行政处罚4770人。

　　——坚持精准除患

　　开展查控清机制建设，先后检查单位、场所13万家次，发现、整改治安隐患1.4万余处，排查化解矛盾纠纷8324起，挂牌整治治安重点地区、治安乱点和高发案社区40个。

　　——坚持严密防控

　　在市域内设置179条步巡线路和150个高峰勤务点位，累计出动巡逻警力11.2万人次。在全国公安机关统一部署的两次“巡查宣防”集中行动中，我市抓获现行违法犯罪嫌疑人611名、逃犯20名。

　　——加强交通整治

　　聚焦城市、公路、农村重点区域，强化酒醉驾和工程车辆、“一盔一带”等方面重点违法行为查处，全市共查处各类交通违法行为70.66万例。

　　市公安局有关负责人表示，下一步，全市公安机关将继续坚持打防管控多措并举，精心组织、精准打击、精细运作，持续提升打击整治整体效能，依法严厉打击整治群众反映强烈的突出违法犯罪，全力推进“百日行动”向纵深开展，切实让人民群众感受到安全触手可及、就在身边，坚决确保全市社会大局持续稳定、治安形势持续向好，让“平安文明和谐美丽洛阳”成色更足、底色更亮。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 田金锋 王浩)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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