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中电互联工业互联网赋能中心在洛揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.05 08:34

　　洛阳数字经济发展再添载体支持！2日，中电互联工业互联网赋能中心在我市正式揭牌。

　　该中心由中电工业互联网有限公司(简称中电互联)与洛龙区合作共建，旨在通过当地政策引导，打造具有较强竞争力、战略指导性的产业服务核心智库。

　　根据规划，依托中电互联工业互联网赋能中心，中电互联将在我市组织开展深度调研，协助洛阳企业找准定位，完善发展战略，同时结合“三大改造”等政策，扎实开展“工业互联网+智能制造”入企咨询诊断，推进落实我市工业互联网平台运营服务，以及工业互联网在工业园区、应急安全生产、制造业自动化、数字化、智能化改造等领域场景的推广应用，力争年内完成工业互联网“1+3+10”(即政府或园区1个以上、大型企业3个以上、中小微企业10个以上)项目，为加快区域产业数字化进程、打造产业竞争新优势提供助力。

　　作为中国电子发展工业互联网与智能制造的核心支撑平台，中电互联自主研发并建成国家级跨行业跨领域工业互联网平台中电云网，目前已面向行业、园区形成52项解决方案，服务企业、园区逾千个，打造了积塔半导体、冠捷集团等多个行业示范标杆。

　　市委常委、洛龙区委书记张玉杰参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 苟华云 栗擎)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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