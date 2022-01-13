2日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，深入学习市委有关会议精神，统筹协调、安排部署近期重点工作，扎实推动重点工作落地见效，为冲刺完成全年目标任务打下良好基础。 2日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，深入学习市委有关会议精神，统筹协调、安排部署近期重点工作，扎实推动重点工作落地见效，为冲刺完成全年目标任务打下良好基础。 会议强调，市四大班子办公室、市委各部委要全面梳理全年重点工作推进落实情况，强化分析研判，着力督导促进，确保市委部署要求高质高效落地落实。要全力做好安全维稳工作，树立大安全理念，统筹做好政治安全、生产安全、网络安全等工作，开展全市安全生产督导检查活动，为党的二十大胜利召开营造良好社会环境。要常态化做好全国文明典范城市创建工作，强化全局意识，形成工作合力，下决心抓好城市公共空间打造、公共服务进社区、市政设施微改造等重点项目建设，完善城市治理体制机制，做好资金保障，不断提升城市建设管理品质。要持续整治形式主义为基层减负，深入贯彻落实中央和省委对整治形式主义为基层减负的重要指示要求，切实改变工作方式方法，持续转变工作作风，带头践行“四不两直”“一线工作法”，以实际行动整治形式主义为基层减负。要毫不放松做好疫情防控工作，始终保持对疫情防控的清醒和警醒，从严从紧落实防控措施，牢牢守住不发生规模性疫情的安全底线。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)