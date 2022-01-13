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洛阳九旬老两口的幸福秘诀：“家不是讲理的地方，是讲爱的地方”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.05 08:51

杨其昌和老伴儿白兰菊

　　92岁的杨其昌和91岁的白兰菊是一对令人羡慕的夫妻，他们身体硬朗，思路清晰。俩人育有5女2男，大家庭四世同堂，共有40余人。杨其昌说：“家不是讲理的地方，是讲爱的地方。”全家人都很赞同他这句话。

　　励志人生：努力提升医术，被病人称为“神医”

　　杨其昌的故事，要从他出生时说起。“我本是陕西华阴王家之子，兄弟四人，我排行第二。”昨日，杨其昌告诉记者，他刚出生几个月时，由于家庭贫寒，被寄养在河南省阌乡县(后来，灵宝、阌乡两县合并，阌乡县不再存在)董社镇杨姓家庭。

　　1948年，杨其昌从职高肄业。第二年年初，他在母亲的建议下，在董社镇一个私人诊所拜师学医。“我学的是西医，1951年，我自己开了诊所，成为一名乡村医生。”杨其昌说，当时他是镇上最年轻的医生。

　　1951年4月，杨其昌参加了阌乡县乡村医生统一考试，成绩名列前茅，被评为西医师。1954年，他被调入县人民医院内科工作。后来，他又到县里一所中学任校医。

　　1956年，杨其昌得到参加高考的机会。“当时我已结婚，有了3个女儿，家庭负担重，学校领导劝我不要再上学了，安心当个医生就好。”杨其昌说，他想提升自己的医学水平，以便更好地救死扶伤。

　　在妻子白兰菊的支持下，杨其昌顺利考入湖南医学院(今中南大学湘雅医学院)。他于1961年毕业，被分配到洛阳专区医院(今河科大二附院)工作。“我很高兴来到洛阳，从1965年起到医院神经内科工作，直至退休。”杨其昌说。

　　杨其昌在神经内科诊治的几个病例，让他扬了名，被病人称为“神医”。其中，有一个病人因头疼来看病，他发现该病人眼底渗出血，诊断其脑部有肿瘤，建议他到郑州的医院就医。该病人到了郑州，医生检查后却说没问题。该病人又前往北京一家医院看病，最终被诊断为脑瘤，并接受了手术治疗。该病人康复后，专程到医院感谢杨其昌的救命之恩。

　　科学养生：践行“3杯4句话”，老两口身体硬朗

　　杨其昌说，所谓“神医”，是建立在认真诊治病人的基础上，他要求问题不过夜，经常到医院资料室和新华书店等地查阅资料，尽早解除病人的痛苦。

　　杨其昌1991年退休后，又被河科大二附院返聘，在神经内科查房、坐诊。2019年，他被医院评为“建院70周年功勋人物”。

　　“人不可一日无事，这是最好的养生方法。”谈及如何养生，杨其昌说，他喜欢种花，还喜欢养鸟。与别人不同的是，他养的是野鸟。2019年1月，天气寒冷，一只斑鸠飞到他家阳台上找吃的，他在窗外放了两个小碗，分别盛水和小米。令人惊喜的是，这只斑鸠不仅自己来吃喝，还带来俩同伴。现在，3只斑鸠、十几只麻雀每天都会到阳台上吃食，给他和老伴儿的生活增添了许多乐趣。

　　杨其昌说，进入70岁以后，他开始注意养生，总结了科学养生“3杯4句话”——

　　每天早上喝一杯自酿的葡萄酒，25毫升到50毫升；中午喝一杯醋；晚上喝一小杯蜂蜜掺香油。后两项喝多少根据个人情况掌握。

　　只要能消化，想吃啥吃啥；只要不犯法，想干啥干啥；只要能活动，你就还年轻；只要心态好，你就能长寿。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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