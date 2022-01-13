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创新举措 精准发力 推动经济稳中有进稳中向好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.05 08:28

　　3日，由省财政厅厅长赵庆业任组长的省政府稳住经济大盘督导和服务第二工作组，来洛督导调研。

　　按照省政府统一安排，我省向8个省辖市派出督导和服务工作组，切实推动国务院和我省稳住经济大盘一揽子政策措施落地落实，动员全省上下奋战三季度、决战下半年，奋力实现“双超过”目标。在洛期间，督导和服务工作组将聚焦政策措施落实、高效统筹疫情防控和经济社会发展、培育壮大市场主体、促进市场消费恢复、保交楼和稳定房地产市场、稳就业等6个重点领域开展督导服务。

　　今年以来，我市深入学习贯彻习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，坚决扛牢稳定经济增长政治责任，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，聚焦“建强副中心、形成增长极”，全面贯彻国务院和省稳经济一揽子政策措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，推动经济稳中有进、稳中向好。下一步，我市将以此次省督导为契机，锚定全年发展目标不动摇，落实落细国家、省稳经济一揽子政策措施，加压奋进、实干争先，创新举措、精准发力，扎实做好保发展、保市场、保民生、保稳定各项工作。

　　第二工作组副组长、省工业和信息化厅副厅长程国平来洛。市领导李新建、梁庆参加座谈会。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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