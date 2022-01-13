瀍河区金家街社区：交换闲置物品 倡导环保理念

日前，瀍河区北窑街道金家街社区立足新时代文明实践站，举办“小小童心杂货铺”新时代文明实践活动，吸引了不少小朋友在小区里摆摊设点，将自己的闲置物品拿出来交换，用实际行动倡导环保节约理念，共建幸福和谐家园。
日前，瀍河区北窑街道金家街社区立足新时代文明实践站，举办“小小童心杂货铺”新时代文明实践活动，吸引了不少小朋友在小区里摆摊设点，将自己的闲置物品拿出来交换，用实际行动倡导环保节约理念，共建幸福和谐家园。
日前，瀍河区北窑街道金家街社区立足新时代文明实践站，举办“小小童心杂货铺”新时代文明实践活动，吸引了不少小朋友在小区里摆摊设点，将自己的闲置物品拿出来交换，用实际行动倡导环保节约理念，共建幸福和谐家园。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 许红丽 摄影报道)
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