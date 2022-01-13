为啥小区物业公司允许外来车辆付费停车？

近日，西工区汉康路健康新村小区居民反映，小区物业公司近期允许外来车辆进入小区停车，并进行收费，他们对物业公司的做法感到不满。

近日，西工区汉康路健康新村小区居民反映，小区物业公司近期允许外来车辆进入小区停车，并进行收费，他们对物业公司的做法感到不满。

一名居民说，该小区属于老旧小区，2021年由现在的物业公司进驻管理。“物业公司制定了小区的停车管理规定，对居民的车每月每辆收取30元管理费。”该居民说，有的居民不愿意交钱，有的愿意交钱，但物业公司近期在停车管理方面的做法令部分居民感到不满。

“物业公司未经我们同意，允许外来车辆进入小区停车，并对那些车进行收费，这不是把我们小区当成公共停车场了吗？”有居民说。

该小区物业公司负责人告诉记者，小区里大部分居民是老年人，其子女、亲友经常开车来探望，而小区周边不好停车，所以不少居民提出让子女、亲友的车停在小区里。此外，有一个派出所和一个社区的办公地点在小区里，群众办事也需要停车，这是他们允许外来车辆进入小区的原因。不让外来车辆进入小区，很多居民有意见，但一旦允许外来车辆进入小区免费停车，非探亲、办事的车辆可能大量进入小区。因此，他们对外来车辆进入小区停放进行收费，小型车辆白天每辆收取3元，夜间每辆收取5元。

“我们规定，对在小区里停放2个小时以内的外来车辆不收费。”该负责人说，他们之前和社区邀请居民代表协商过此事，绝大多数居民同意目前的停车管理方式。

该负责人还说，按照目前的停车管理方式，确实难以区分进入小区的外来车辆哪些是探亲、办事的，哪些是单纯为了停车，这样可能造成不是探亲、办事的车辆进入小区，如果居民有更好的办法，欢迎向他们提建议。

西工区汉屯路街道办事处健康新村社区相关负责人说，他们此前确实协调物业公司向居民征求了意见，多数居民同意目前的停车管理方式。

“我们会协调物业公司再向居民征求意见，也可以协调物业公司向居民公示收取的停车费的使用情况。”该负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)