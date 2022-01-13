年轻人把每天按时打卡上班戏称为“搬砖”。为啥用“搬砖”来比喻上班呢？这是有典故的。

年轻人把每天按时打卡上班戏称为“搬砖”。为啥用“搬砖”来比喻上班呢？这是有典故的。

《晋书》里有一个“陶侃运甓(音同僻)”的故事，说是东晋名将陶侃(陶渊明的曾祖父)在南方工作时，“辄朝运百甓于斋外，暮运于斋内”。“甓”指的是砖，陶侃每天勤恳“搬砖”，早上把一百块砖搬到屋外，傍晚再把它们搬回屋内。

陶侃是当官的，他为啥要天天搬砖呢？说来话长。

陶侃生于西晋末年，父亲早逝，家中清贫，一切只能靠自己。早年，他在县里当小吏，鄱阳郡孝廉范逵到他家做客，他没钱招待，他母亲只好剪掉长发换钱置办酒菜。

出身寒微的基层官吏，本来难有出头之日，但是陶侃做事周到，踏实能干，而且为人仗义，知恩图报，所以人缘很好，屡有贵人相助。上司张夔举荐陶侃为孝廉，“保送”他到西晋京城洛阳“镀金”。西晋名臣张华与陶侃交谈后，认为他颇有才能，前程远大。

西晋末年天下大乱，晋室东渡，大批官员从洛阳逃到南方。陶侃得到重用，率军平定战乱，战功卓著，为稳定东晋政权立下汗马功劳，一路封侯拜将，青云直上。

史书里说，陶侃文武双全，忠于职守，凡事亲力亲为，无有疏漏。他管辖的地区，百姓安居乐业，路不拾遗。

即便在州府无政事时，他也不肯享片刻清闲，早晚总要来回搬砖。别人问他为何“自虐”，他说：“我立志收复中原，若过于悠闲安逸，恐难成就大事。”

想还都洛阳，就得主动突破舒适区，磨炼意志，强身健体，时刻准备着。虽然东晋未能收复中原失地，但陶侃这种锐意进取的精神值得学习。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）