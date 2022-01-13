88岁的买天保：书香伴学趣 花香传家风

“我养花有3个特点，一是养好养活的，二是自己培植，三是以花交友。”前几天，在瀍河区龙泉小区，88岁的买天保一边浇花，一边笑着说。

买天保在给植物浇水

“我养花有3个特点，一是养好养活的，二是自己培植，三是以花交友。”前几天，在瀍河区龙泉小区，88岁的买天保一边浇花，一边笑着说。

种好一盆花：“照顾花就像培养孩子”

在买天保家的阳台上，数十盆花交错生长，十分漂亮，有绿萝、紫锦兰、吊兰等，它们有一个相同的特点——好养活。买天保说，他年龄大了，没有精力去呵护“娇贵”的花，相对易活的植物同样能开出美丽的花朵，“就像过日子，简单平淡就好”。

买天保家的许多植物都是他自己扦插培育的。碰到喜欢的品种，他会查资料，确定合适的培育方法。“你看这株已经长出了根。”买天保小心翼翼地捧着水杯中的紫锦兰让记者瞧。

“照顾花就像培养孩子，我看着花一点一点长大，就像看着自己的孩子一点一点进步。”买天保说。

多读几本书：用书香“培育”花香

“我养的花，都是用知识‘浇灌’的。”买天保的家里不仅花香扑鼻，书香同样浓郁。书柜里整齐摆放着各类书，包含人文社科类、自然科学类等，有关花草种植技术的书占了多数。

“我把从书里学到的种植知识付诸实践，在尝试中摸索出自己的养花门道。”买天保的种植、扦插、培土等技术都学自书本，并通过实践探索总结而成。他还将书分门别类摆放，方便查找。

买天保小时候上学的机会有限，他只以旁听生的身份读过五年小学，所以对知识有强烈的渴望。“这些书是我从全国各地收集来的。”买天保退休前在铁路系统工作，去过全国很多城市，每到一个城市必去花市和书市。他一有机会就抱着书“啃”，生活过得很充实。

“我是一名老洛报通讯员。”书看多了，买天保开始尝试写作，在不少书报、杂志上都发表过文章，《洛阳日报》《洛阳晚报》都曾刊发过他的文章。他和老伴儿还经常在家中写字、画画，家里挂满了夫妻俩的书画作品。

走好人生路：教育孩子，坚持写作

“我家花多、书多，人更多。”买天保介绍，他家人丁兴旺——大儿子家有一对双胞胎，小儿子家有一对龙凤胎，女儿家有一个千金，孙辈聪明、活泼，参加考试和竞赛均名列前茅，令他和老伴儿倍感骄傲。

“养花和育人是相通的。”谈起教育子孙的诀窍，买天保认为，不仅要有耐心，更要“掌握原理和技术”。为了给孙辈辅导奥数，不擅长数学的他通宵达旦地做奥数题，自己弄明白后再给孩子们讲解，这种认真的态度影响了孩子们。

买天保的子孙多在外地、外国生活，逢年过节才能团聚。在分别时，买天保让他们捎上自己养的花——在异乡睹花思人、思故乡，不忘家庭的美好与祖国的富强。

“现在孩子们都大了，已不需要我辅导功课，反而都成了我的老师。”买天保退休后，每天坚持写作，在10余年里先后出版了3本书，其间的编辑、校对等工作需要用到电脑、智能手机，都是孙辈教他的。

买天保写了一本书叫《谜语宫》，该书出版后，他向社区捐赠了好多本。如今，他还会每天琢磨几个谜语，写在自己家的小黑板上，供家人娱乐。“小小花朵本领高，香味能够几里飘，吴刚用它酿好酒，八月时节领头开。”说话间，买天保就为记者出了一个谜语……（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图）