我的邻居是工作狂（“隋唐里坊故事”之明教坊）

明教坊是隋唐洛阳城城南的一个里坊，紧靠定鼎门，旧址位于定鼎门遗址博物馆的北边——今古城路北、定鼎门遗址东北一带。

明教坊是隋唐洛阳城城南的一个里坊，紧靠定鼎门，旧址位于定鼎门遗址博物馆的北边——今古城路北、定鼎门遗址东北一带。

这个小区住过不少牛气的大人物，比如唐朝名相宋璟、唐朝国子司业崔融等。宋璟的故事以后有机会再说，今天先聊聊崔融。

崔融曾任女皇武则天的“文秘”，文笔了得，乃初唐“文章四友”之一。他的职场生涯充满戏剧性，几次飞速攀上巅峰，又数次跌落谷底，但每次都凭着无可替代的才干东山再起。

正当邻居们以为崔大人要创造新的辉煌时，却传来了他“过劳死”的消息，真是人生如梦啊。

考啥都能考过

崔融虽然没有宋璟官位高，但在武则天执政时期，他也是洛阳城里响当当的人物。

《旧唐书》里说，崔融来自孔子的故乡，老家在山东。他读书时，是学霸中的学霸，勤奋好学，文采斐然，“初应八科制举，皆及第”，考啥都能考过，从来不挂科。

后来，他顺理成章进京城工作，在宫里陪太子李显读书，给女皇武则天写文稿，草拟诏令，监修国史，出入皇家交际圈，万众瞩目。

谁要是不服，可以浅读一下崔融所写的《关山月》：“月生西海上，气逐边风壮。万里度关山，苍茫非一状……”是不是大气磅礴？是不是绮丽浪漫？

诗仙李白所写的“明月出天山，苍茫云海间，长风几万里，吹度玉门关”，很有可能就是读了崔前辈的这首诗生发的灵感。

明教坊的邻居们与有荣焉，皆以能跟崔大人握手寒暄为荣。狗仔队追着崔大人跑，都想从他嘴里挖出点儿朝廷机密、女皇八卦。

这让明教坊的学生们压力很大，家长们动不动就拿崔学霸鞭策他们：“跟人家学学，也出人头地争争光！”

当然，这都是崔学霸“过劳死”之前的事儿。崔融累死后，大伙儿觉得，健健康康地活着要比出人头地更重要。

神都一支笔

崔融的仕途并不平坦。武则天想当女皇，猜忌太子李显。李显于公元683年登基，684年就被贬为庐陵王，撵出了京城。太子倒台，在东宫效力的崔融自然也跟着倒霉。

好在有才华的人不会被埋没。武则天定洛阳为神都，当上女皇之后，将国家治理得井井有条，被臣子们簇拥着到中岳嵩山封禅，见到了崔融写的《启母庙碑》，赞叹不已，遂命崔融撰写《朝觐碑》，把他调回洛阳任职，每逢重要典礼，必指定崔融起草诏书。

封建社会男尊女卑，许多官员认为女皇掌权乃牝鸡司晨倒行逆施，吃着皇粮骂武则天。崔融比较“叛逆”，他感激女皇的知遇之恩，钦佩女皇的治国才干，认定武则天是个了不起的君主，死心塌地为女皇效力，从不让女皇失望。

他经常加班熬夜写文章，其心血之作《洛出宝图颂》《则天实录》等，华美工整，火候把握得极妙，情景交融，煽情煽得恰到好处。

他还常就国家大事出谋划策。

有官员主张增收关市税，不但收卖家的，也收买家的，雁过拔毛，“凡行人尽征之”。这计划要是通过，估计神都的女人们得哭晕在厕所里：以后连街都逛不成了啊，逛个市场还要交税呀！

这时，崔融勇敢地站出来，写了一封极长的奏疏表示反对，总结要义如下：如此扰民太甚，搞不好会引起骚动。我们还是只收商人的税，放过“行人”吧。

武则天觉得他言之有理，采纳了他的建议。

拼上自己的性命

崔融虽有才，但他的政治头脑不够敏锐，为人处世不够圆滑。他曾因得罪武则天的面首(情人)张昌宗，被“收拾”了一回；为求自保，他不太有气节地向女皇的面首示好。

公元705年“神龙政变”，张昌宗、张易之被诛杀，武则天被逼退位，唐中宗李显上台，崔融一度又被贬出京城。好在，李显很快发现崔融的才能无可替代，又把崔融召回了京城。

公元706年，武则天病逝在洛阳，崔融奉唐中宗之命撰写《则天皇后哀册文》。念及女皇昔日恩情，崔融感伤不已。他倾尽心力加班加点地写，最后身体吃不消，因“苦思过甚”文就而卒，累死在工作岗位上。唐中宗追赐其谥号“文”。

这个“文”字恰如其分。一如崔融在其绝笔《则天皇后哀册文》中所言，人总有一天要“还淳返朴”，回归人本来的淳朴样子。他的一生因文而成、因文而卒，也算还淳返朴，有始有终。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）