洛阳今日晴天间多云 气温20℃到32℃

今日洛阳晴天间多云，偏北风4级左右，气温20℃到32℃。

新的一周，受高空西北气流及地面暖低压影响，洛阳最高气温将全面回升到30℃及以上，晴天到多云天气“唱主角”，午后微热，早晚温差较大。

最高气温回升到30℃及以上，是否意味着“秋老虎”要来？气象专家介绍，“秋老虎”是指出伏后最高气温回升到35℃以上的天气，一般出现在每年的8月至9月。“秋老虎”出现的原因是南退后的副热带高压回归，形成连日日射强烈的高温天气，特征是早晚清凉、午后高温。从中国天气网的气象预报来看，未来15天，洛阳气温最高只有32℃，不会出现明显、大范围的超过35℃的高温天气。所以，大家暂时不用担心“秋老虎”来袭。

不过，秋季水分蒸发加快，我们的口、鼻、皮肤等部位会出现干燥感，甚至出现干咳、咽喉肿痛、大便干结等症状，连带着情绪也会变得烦躁不安。中医提醒，“一夏无病三分虚”，入秋后需要从饮食上积极预防“秋燥”，尤其是儿童、女性和老年人。

一是多喝水，秋季人体每日水的摄入量要比其他季节多500毫升以上，达到2000毫升，但要注意少量多次；二是不吃或少吃辛辣煎炸食品，以免刺激肠胃，多食用蜂蜜、莲藕、银耳等清心润燥的食物；三是多吃有助于润燥生津、清热润肠的蔬菜和水果；四是适当进补，适量吃些山药、羊肉、兔肉等。

最近几天天气预报

今天：晴天间多云，偏北风4级左右，气温20℃到32℃。

明天：晴天间多云，气温17℃到32℃。

9月7日(周三)：多云转阴天，偏北风3级左右，气温17℃到30℃。

9月8日(周四)：阴天，部分地区有阵雨，气温21℃到30℃。

9月9日、10日(周五、周六)：阴天有阵雨或雷阵雨，气温29℃到30℃。

9月11日(周日)：多云到晴天，气温18℃到27℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）