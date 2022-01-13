伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部关于9月3日新增无症状感染者活动轨迹的通报

2022年9月3日，伊川县在对集中隔离点的密接管控人员进行核酸检测中，发现1例新冠肺炎初筛阳性人员，后经洛阳专家组诊断为新冠肺炎无症状感染者。

2022年9月3日，伊川县在对集中隔离点的密接管控人员进行核酸检测中，发现1例新冠肺炎初筛阳性人员，后经洛阳专家组诊断为新冠肺炎无症状感染者。 伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部

关于9月3日新增无症状感染者活动轨迹的通报 2022年9月3日，我县在对集中隔离点的密接管控人员进行核酸检测中，发现1例新冠肺炎初筛阳性人员，后经洛阳专家组诊断为新冠肺炎无症状感染者。现将初步流调发现的主要活动轨迹通报如下： 新增无症状感染者，男，20岁，系9月1日无症状感染者之弟。 8月12日-8月17日，有内蒙旅居史。 8月25日，在家未外出。 8月26日，10:30-10:51伊客隆超市(金瑞龙城店)、周天百货(金瑞龙城店)购物，11:00返家未外出。 8月27日，10:15-10:21兄妹牛肉馆。 8月28日，7:00金瑞龙城核酸检测点。 8月29日，14:47-17:30永辉超市5楼篮球场，18:51-19:07三电厂门口赫赫生活购物广场，当晚留宿在白沙镇范村三官洼村朋友家。 8月30日，7:00-7:13正宗逍遥胡辣汤(三电路丁字路口东)，7:19乘坐城乡公交车(豫CP9823)到伊河桥西十字路口下车，20:30骑车到白沙镇范村22组朋友家，当晚借宿朋友家。 8月31日，10:30白沙镇范村棉枣山村摘核桃，13:15-13:45白沙镇范村朋友家，14:30金瑞龙城东门兔喜快递驿站取快递，18:08伊川博洋生活家居店、旺角城、县医院东门邮政银行对面女装店、大同巷与民主街交叉口“型男生活馆”。当晚，作为密接人员转运至集中隔离点。 目前，伊川县正按照疫情防控相关应急方案有序开展疫情防控工作。 请广大群众不造谣、不信谣、不传谣，主动支持和配合疫情防控工作，落实好个人健康防护措施，保持安全社交距离，勤洗手、戴口罩、常通风、不扎堆、不聚集，共同守护好我们的家园。 伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部 2022年9月4日