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伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部关于9月3日新增无症状感染者活动轨迹的通报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 伊川县人民政府网站 2022.09.04 21:41

伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部
关于9月3日新增无症状感染者活动轨迹的通报

　　2022年9月3日，我县在对集中隔离点的密接管控人员进行核酸检测中，发现1例新冠肺炎初筛阳性人员，后经洛阳专家组诊断为新冠肺炎无症状感染者。现将初步流调发现的主要活动轨迹通报如下：

　　新增无症状感染者，男，20岁，系9月1日无症状感染者之弟。

　　8月12日-8月17日，有内蒙旅居史。

　　8月25日，在家未外出。

　　8月26日，10:30-10:51伊客隆超市(金瑞龙城店)、周天百货(金瑞龙城店)购物，11:00返家未外出。

　　8月27日，10:15-10:21兄妹牛肉馆。

　　8月28日，7:00金瑞龙城核酸检测点。

　　8月29日，14:47-17:30永辉超市5楼篮球场，18:51-19:07三电厂门口赫赫生活购物广场，当晚留宿在白沙镇范村三官洼村朋友家。

　　8月30日，7:00-7:13正宗逍遥胡辣汤(三电路丁字路口东)，7:19乘坐城乡公交车(豫CP9823)到伊河桥西十字路口下车，20:30骑车到白沙镇范村22组朋友家，当晚借宿朋友家。

　　8月31日，10:30白沙镇范村棉枣山村摘核桃，13:15-13:45白沙镇范村朋友家，14:30金瑞龙城东门兔喜快递驿站取快递，18:08伊川博洋生活家居店、旺角城、县医院东门邮政银行对面女装店、大同巷与民主街交叉口“型男生活馆”。当晚，作为密接人员转运至集中隔离点。

　　目前，伊川县正按照疫情防控相关应急方案有序开展疫情防控工作。

　　请广大群众不造谣、不信谣、不传谣，主动支持和配合疫情防控工作，落实好个人健康防护措施，保持安全社交距离，勤洗手、戴口罩、常通风、不扎堆、不聚集，共同守护好我们的家园。

伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部

2022年9月4日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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