“五星”支部创建工作开展以来，洛阳市锚定创建目标、细化评星标准、明确创建规划、健全工作机制，推动创建工作走深走实。近日，洛阳市委组织部开展创建“五星”支部村党组织书记示范培训，全市共800名村党支部书记参训，通过做到“三个坚持”，实现“三个全面”，切实提升农村党组织书记能力素质和工作本领，掀起洛阳村级层面创建“五星”支部工作热潮。

做到“三个坚持” 实现“三个全面”

推动“五星”支部创建工作走深走实

——洛阳市开展创建“五星”支部村党组织书记示范培训综述

“五星”支部创建工作开展以来，洛阳市锚定创建目标、细化评星标准、明确创建规划、健全工作机制，推动创建工作走深走实。近日，洛阳市委组织部开展创建“五星”支部村党组织书记示范培训，全市共800名村党支部书记参训，通过做到“三个坚持”，实现“三个全面”，切实提升农村党组织书记能力素质和工作本领，掀起洛阳村级层面创建“五星”支部工作热潮。

坚持一星一专题 全面掌握创建要求

“此次培训课程紧凑、内容充实、针对性强，尤其是授课老师对产业兴旺和‘一村一品’的讲解，让我深深地认识到选准主导产业对一个村子发展重要性。回去后，我将结合村情细化创星举措，通过发展产业让群众增收致富、提升村集体经济收入，让村支部能够更好地服务群众。”孟津区麻屯镇李家营村党支部书记李光明在分享心得体会时说。

村党组织作为贯彻落实上级决策部署的“最后一米”，党支部书记作为村里的“当家人”，只有认清形势、提高站位、统一思想，吃透政策，才能把好前进方向、找准发展路子，做到精准发力。此次培训坚持“一星一专题”，分别邀请市直创星牵头单位分管副职或业务科室负责同志围绕“五星”创建工作中每颗星的政策要求、重点任务、实现路径进行授课，帮助村支部书记准确把握创建要求，结合本村实际，调整优化创星举措，更有针对性地开展工作。

“在‘平安法治星’创建中，针对重点人员该怎么服务管理的问题，老师明确指出对四级以上严重精神病患者要报公安机关进行强制管制。”新安县磁涧镇掌礼村党支部书记王飞飞说，授课老师从业务层面对村干部应该干什么，干到什么程度讲得非常清楚，让我们干有方向、干有标准、干有底气。