2022年河南省乡村旅游特色村名单公示 洛阳10个村入选

4日，记者获悉，河南省文化和旅游厅日前公示了2022年河南省乡村旅游特色村名单，洛阳10个村入选。

4日，记者获悉，河南省文化和旅游厅日前公示了2022年河南省乡村旅游特色村名单，洛阳10个村入选。

据悉，为培育建设一批旅游特色鲜明、文化内涵丰富、设施配套完善的乡村旅游目的地，持续推动全省乡村旅游提质发展，河南省文化和旅游厅组织开展了2022年河南省乡村旅游特色村遴选工作，拟认定138个河南省乡村旅游特色村。洛阳入选的10个村分别是：栾川县潭头镇大王庙村、汝阳县柏树乡窑沟村、嵩县陆浑镇陆浑村、新安县仓头镇云水村、宜阳县上官乡梨树沟村、嵩县车村镇宝石村、新安县南李村镇江村村、孟津区小浪底镇明达村、洛宁县故县镇寻峪村、洛宁县罗岭乡讲理村。

近年，洛阳围绕抓好乡村旅游提档升级，加大对乡村旅游的政策支持和宣传力度，着力完善乡村旅游标准体系和配套设施，持续丰富乡村旅游产品业态，全面提升乡村旅游服务水平，打造了一批乡村旅游特色品牌，助推全市乡村旅游高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)