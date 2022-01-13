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洛阳3名作家成为中国作家协会会员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.04 14:39

　　4日，记者从洛阳市作家协会获悉，中国作家协会2022年发展会员名单近日公布，洛阳作家任禾、商玉玲、杨亚丽成为中国作家协会会员。

　　任禾，男，笔名“会说话的肘子”，生于1990年。2016年3月至今，他在起点中文网创作五本网络文学小说，其中，《大王饶命》被收录至起点名作堂，由长江出版社出版；《第一序列》获得国家图书馆荣誉典藏，获得2019年度中国原创文学风云超级游戏改编价值作品和中作协举办“2020年中国网络文学影响力榜”，入选中作协网络文学中心2020年网络文学重点作品扶持选题，由长江出版社出版；《夜的命名术》打破十万均订最快记录，成为起点历史第一位单月月票突破百万的作品，由人民文学出版社出版。入选网信办、团中央举办第四届“中国青年好网民”，荣获第六届阅文原创IP盛典“年度荣耀作家”。

　　商玉玲，女，笔名冰儿，洛阳市作家协会副秘书长，汝阳县文联副主席兼作协主席；热爱文字，出版过散文集若干，喜读诗词，译注《宋词三百首》，著有名著解析《我看〈红楼梦〉》一书。

　　杨亚丽，女，笔名杨枥，河南洛阳人，《牡丹》文学杂志编辑，中国报告文学学会会员，出版散文集《獐子路过瓜田》，曾获第三十届东丽文学奖、第五届大地文学奖等。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 张松焕 李杨)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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