洛阳8所学校入选，全省名单公示！

近日，省教育厅办公室发布关于“中小学信息化教学改革”实验区、实验校名单的公示。 近日，省教育厅办公室发布关于“中小学信息化教学改革”实验区、实验校名单的公示。 按照《河南省教育厅办公室关于“中小学信息化教学改革”实验区、实验建设申报工作的通知》(教办基〔2022〕194号)的精神，经遴选推荐、专家评审、现场答辩，确定了“河南省中小学信息化教学改革实验区、实验校”名单，洛阳有1个城市区、8所学校入选。 开展此项工作，旨在推动信息技术与教育教学深度融合，探索信息技术支撑下的新型教与学模式，并按照试点先行、典型引路、以点带面、全域推进的工作思路，培育创建一批“中小学信息化教学改革”实验区、实验校，形成可复制、可推广的信息化教学改革经验范例，充分发挥实验区、实验校的示范引领和辐射带动作用，带动全省中小学信息化教学改革。 河南省中小学信息化教学改革实验区名单(洛阳部分) ●洛阳市西工区教育体育局 河南省中小学信息化教学改革实验校名单(洛阳部分) ●洛阳市第四十三中学 ●洛阳市第一高级中学 ●汝阳县实验小学 ●汝阳县直属初级中学 ●新安县西关小学 ●伊滨区福民巷小学 ●伊川县实验中学 ●宜阳县实验小学 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）