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疫情防控不力，涧西区36家商户被责令停业整改
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.03 21:24

　　3日晚，记者从洛阳市涧西区市场监管局获悉，因疫情防控不力，涧西区36家商户被责令停业整改。

　　连日来，涧西区市场监管局加强疫情防控检查力度，督促沿街商户规范张贴使用场所码，落实疫情防控主体责任。执法人员主要检查了重点区域和重点场所的“场所码”使用情况，以及进店人员信息登记和管控力度，温馨提示场所码是否张贴在醒目位置、字体是否清晰、人员是否扫码进店等。

　　目前，该局已督导检查沿街各药店、餐饮店以及其他商户2000余户，出动执法人员500余人次，提醒进店戴口罩人员200余人次，下达责令整改通知书约200份，重点约谈利祺专业造型、清和雅叙棋牌室、洛阳市心悦餐饮店、洛阳汉华商贸有限公司江南分店等29家商户，并联合辖区办事处执法大队、城管部门关停要求整改防控不到位商户36家，分别是：

　　洛阳市涧西区全而惠生鲜超市

　　景华路与青滇路交叉口的老酒珍藏馆

　　姚家牛肉汤

　　九多肉多分店

　　五香油酥烧饼

　　大美大药房

　　欧韩名店

　　洛嘉然食品经营部

　　河南特产

　　正兴源书店

　　洛阳市博宏工贸有限公司

　　洛阳市涧西区林朵果蔬超市(好民声店)

　　丹尼斯超市科文店

　　谭记蔬果生鲜超市

　　乐音百货商店

　　果蔬汇

　　江颜云小吃店

　　飞侠煎饼

　　街边串串香

　　彤彤科文

　　晨光文具店

　　明视眼镜店

　　荗昌眼视光中心

　　锦华超市

　　灰指甲手足癣

　　陈厚商贸名烟酒店

　　琪龙海鲜店

　　青蔬园生活超市

　　福李记老字号豆腐汤

　　资医堂祛疤祛痘祛斑店

　　花艺生活馆

　　硕阳农产品店

　　良芝生活馆

　　大参林药店丰润路店

　　楚留香家常菜

　　星辰文具百货

　　下一步，涧西区市场监管局将持续加大沿街商户和重点场所的检查力度，对不规范使用场所码和未落实疫情防控要求的商户责令停业整改。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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