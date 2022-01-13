洛阳9家博物馆组团亮相“博博会”

当高冷的文物形象与美食和生活用品相遇，会撞出怎样的火花？9月2日，在郑州召开的第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会(简称“博博会”)上，洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆等9家博物馆的文创产品，备受游客青睐。

当高冷的文物形象与美食和生活用品相遇，会撞出怎样的火花？9月2日，在郑州召开的第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会(简称“博博会”)上，洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆等9家博物馆的文创产品，备受游客青睐。

本届“博博会”上，全国各大博物馆将各自的文创产品带到郑州，比拼“十八般武艺”。全国博物馆文创领域的这次交流盛会，让游客大开眼界，纷纷赶来抢购。

绿松石铜牌饰蛋糕、乳钉纹青铜爵巧克力、骨猴造型的巧克力……本次“博博会”上，二里头夏都遗址博物馆携手“洛阳礼物”精心推出的“舌尖上的博物馆”另辟蹊径，全新开发的几款产品因“高颜值”吸引了不少年轻观众。

绿松石铜牌饰蛋糕选用慕斯蛋糕制作方法，上面印着的绿松石兽面纹铜牌文物形象吸引了许多游客；骨猴造型巧克力口感出众，包装萌趣十足，深受不同年龄段观众喜爱……不少观众对这些蕴含文物形象的零食赞不绝口，他们称“感觉不仅是在吃零食，更像是在吃文化”。

此外，隋唐大运河文化博物馆主题文创产品浓浓的“三彩风”深受游客青睐。“参加此次‘博博会’的主题文创产品破具洛阳特色。”隋唐大运河文化博物馆馆长白雪说，三彩笔筒、笔架都是洛阳三彩文化的体现。特别是笔筒设计主要元素取自隋唐大运河文化博物馆内陶瓷吊顶艺术作品《云帆》，将写意三彩陶瓷单元造型椭圆陶管与木结构组合设计，背板设计雕刻出祥云造型，表达出不一样的创意设计和文化象征。

“原来是白玉杯啊！”游客李先生在看到洛阳博物馆文创产品白玉杯酒杯介绍后感叹，“我特别喜欢曹魏时期的文学，从《洛神赋》中了解曹植与洛水女神凄美的爱情故事，一定要去洛阳博物馆一睹白玉杯‘真容’。”展会现场，前来参观的游客络绎不绝，对洛阳博物馆带来的各种文创产品表现出浓厚的兴趣。精巧玲珑的咖啡杯、精美绝伦的酒具……众多具有洛阳地域特色的文创惊艳了全场，让人驻足流连，欣赏购买。

除此之外，洛阳龙门博物馆、洛阳三彩艺术博物馆、洛阳唐艺金银器博物馆、洛阳钟鼎青铜艺术博物馆、洛阳保险文化博物馆、洛阳围棋博物馆也参加了本届“博博会”。

市文物局相关负责人介绍，近年来，我市各博物馆把文物元素与人们日常生活用品相结合，开发的文创产品不仅具有功能性、实用性，还具有美学价值。今年的“博博会”，二里头夏都遗址博物馆尝试主打食品文创，实践证明，“舌尖上的博物馆”很受年轻人喜爱，贴近生活的文化创意让博物馆更亲民，也更有温度，博物馆文创产品成为人们读懂历史、亲近历史的桥梁。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 阎桦 李珺）