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点赞！这项“洛阳创新”入选“全国首批”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.03 13:57

　　2日，记者从洛阳市工信局获悉，日前工信部发布首批增材制造典型应用场景名单，清洛基地“风电机组关键零部件表面强化修复技术”成功入选。

　　根据名单，该项技术应用于工业领域的“零部件修复再制造”场景，由清洛基地风电机组再制造研究所成功研发。

　　通过探究变桨齿圈、偏航齿圈、偏航制动盘等风电机组核心零部件产生磨损、塑形变形、轮齿折断等问题的根本原因，并在此基础上研发再制造材料及工艺，“风电机组关键零部件表面强化修复技术”填补了国内空白，成功延长风电机组核心零部件使用寿命，降低风场运维成本，有力推动我国新能源产业、电力产业及再制造工程技术领域快速发展。相关成果目前已在东方电气风电股份有限公司投入应用。

　　作为先进制造的重要发展方向，增材制造俗称3D打印，被誉为能够引领产业变革的颠覆性技术之一，在个性化定制、复杂结构部件制备等方面具有显著优势。结合产业特色，当前洛阳已在柴油机缸体制造、定制式义齿加工、电机机座加工等方面围绕增材制造积极拓展应用场景，并取得一定成果。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 邢维京 高亚恒）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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