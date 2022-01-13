全省首例！双瑞特装成功实施跨南水北调总干渠桥梁平面转体

2日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司获悉，该企业近日成功实施全省首例跨南水北调总干渠桥梁平面转体，为今后涉及南水北调等重大工程的桥梁建设施工提供了“洛阳范本”。
2日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司获悉，该企业近日成功实施全省首例跨南水北调总干渠桥梁平面转体，为今后涉及南水北调等重大工程的桥梁建设施工提供了“洛阳范本”。
2日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，该企业近日成功实施全省首例跨南水北调总干渠桥梁平面转体，为今后涉及南水北调等重大工程的桥梁建设施工提供了“洛阳范本”。
8月31日晚，在安阳市龙安区红星村东南侧，随着双瑞特装技术人员精准操作，两座重达1万吨的转体梁缓缓开始逆时针旋转，最终在南水北调总干渠上空经旋转90度后精准对接，整个过程历时一个半小时，标志着河南首个跨南水北调总干渠桥梁平面转体取得圆满成功。
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