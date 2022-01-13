洛阳市研发投入强度连续四年位居全省第一

记者2日从洛阳市统计局获悉，2021年，洛阳市研发投入强度(全社会研发投入与GDP之比)达到2.83%，连续四年位居全省第一，并连续三年超过全国平均水平。

记者2日从洛阳市统计局获悉，2021年，洛阳市研发投入强度(全社会研发投入与GDP之比)达到2.83%，连续四年位居全省第一，并连续三年超过全国平均水平。

研发投入强度是国际上通用的衡量一个国家和一个地区科技创新能力的重要指标。据统计，2021年，洛阳市研发经费投入153.91亿元，比上年增加10.44亿元，增长7.3%，占全省的15.1%；研发投入强度2.83%，分别高于全国、全省0.39和1.10个百分点。这表明，随着创新驱动、科教兴省、人才强省战略的深入实施，科技创新对洛阳市经济社会发展的驱动作用日益增强，为洛阳转型发展高质量发展提供了有力支撑。

企业是创新的主体。据统计，去年，洛阳市各类企业研发经费123.72亿元，比上年增长5.2%。其中，全市规模以上工业企业研发经费比上年增长9.6%，投入强度为2.14%，比上年提高0.09个百分点。

今年以来，洛阳市将进一步深化推动规上工业企业研发活动全覆盖作为推动创新发展的关键举措，截至目前，全市规模以上工业企业研发活动预计覆盖率达到62.4%，较去年年底46.3%提高16.1个百分点，5个县区规模以上工业企业研发活动覆盖率在70%以上。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 刘岩 王亚丽）