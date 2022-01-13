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村民家中遇不幸 奔涌爱心显真情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.03 09:53
王阳阳（中）办理防返贫保险手续

　　“没想到收到这么多爱心，我很难用语言来表达内心的感激之情。”昨日上午，说起女儿被确诊为急性重型再生障碍性贫血后，一家人生活陷入困境，后又得到社会各界的爱心支援，偃师区山化镇牙庄村村民王阳阳的眼眶泛红。

　　王阳阳今年36岁，是两个孩子的父亲。王阳阳说，他们一家四口人跟父母一同生活，虽算不上富裕，但一家人过得其乐融融。从2021年起，这个家庭遭遇接二连三的打击。先是王阳阳的父亲，2021年3月，其父亲因意外导致脑部损伤出血，入院治疗总计花费约5万元，治愈后身体一直欠佳，失去了劳动能力。接下来是王阳阳的母亲，今年春节期间，其母亲做了胆结石手术，又花了不少钱。没过多久，王阳阳的妻子周晓青在上班途中被小轿车撞伤，导致膝关节的半月板严重损伤，治疗期间又花去数万元。

　　就在王阳阳的妻子身体逐渐好转之际，噩运再次降临。今年7月，王阳阳的小女儿王若涵突然晕倒，后被确诊为急性重型再生障碍性贫血，持续治疗需要高昂的手术费用，这让他们本不富裕的家庭雪上加霜。

　　“作为父亲，没有放弃可言。”王阳阳说，急性重型再生障碍性贫血就是大家俗称的白血病，医生告诉他治疗这种疾病需要进行骨髓移植，手术费用和之后的化疗费用总计需要约45万元，“这一年多来，我因照顾生病的家人没有收入，这个数字让我感觉天都快塌了”。

　　就在王阳阳一筹莫展之际，牙庄村村干部和山化镇相关部门负责人得知他家的情况后，及时伸出了援助之手。牙庄村监委会委员贾丽君告诉记者，村里和镇政府都在第一时间为王阳阳家组织了定向捐款活动。截至目前，来自村民、山化镇镇政府工作人员和网友的捐款已近5万元。此外，在村、镇两级相关单位的积极协调下，王阳阳家还被纳入了贫困监测户名单，成功办理防返贫监测保险。

　　“我们现在正在精简手续，为王若涵办理低保。”山化镇民政所所长王晓智说，办理低保后，王若涵的医药费报销比例将提升，这意味着将减轻王阳阳肩头的压力，同时他们还将从“99公益日”专项资金中下拨专款用来帮助王阳阳家渡过难关。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 薛锦涛 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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