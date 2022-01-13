防汛应急知识：如何做好汛期农业生产

疏通淤积沟渠，强降雨前田间开沟，方便尽快排出积水，减少田地被淹时间。强降雨过后，要尽快清沟排水。 ●粮油作物类、蔬菜类 疏通淤积沟渠，强降雨前田间开沟，方便尽快排出积水，减少田地被淹时间。强降雨过后，要尽快清沟排水。 大雨过后，气温回升快，应抓紧时间进行田间管理。如清沟松土，降低土壤湿度；及时追肥，弥补流失的土壤养分；扶正植株；及时去除残枝病叶。 ●果树类 及时疏通沟渠，便于排水；及时松土，增加土壤透气性；对被水淹两天以上的果园、苗圃，需要用抽水机及时排水，同时要扒土晾根，减少烂根。 洪灾过后，果园温度高、湿度大，加上植株生长衰弱，抗逆性降低，极易感染溃疡病、腐烂病、黑斑病等病害。因此，积水排出之后，要及时喷施杀菌剂、杀虫剂防治病虫害。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理)