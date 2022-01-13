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高质高效开展土壤普查 加快推进高标准农田建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.03 08:54

　　2日，在收听收看全省第三次全国土壤普查动员部署暨高标准农田建设推进视频会议后，我市接着召开会议，对扎实推进第三次全国土壤普查和高标准农田建设工作进行部署。

　　市委常委、秘书长王军在我市会议上指出，要高质高效开展土壤普查工作，摸清土壤底数，充分结合现有地貌特征和土地资源等自然资源优势，加快调整优化农业结构，培育优质特色农业，进一步提高农业综合生产能力、保障粮食安全、促进农民增收。要高度重视高标准农田建设，加快资金拨付进度，推动耕地质量和耕地条件全面改善，确保保质保量完成高标准农田建设任务。要持续巩固农田水利设施排查整改成果，组织农业农村、财政、水利等单位成立工作队，对农田水利设施和相关工程进行“回头看”，确保农田水利设施整改到位，筑牢粮食安全水利支撑。

　　王军强调，各县区和有关单位要进一步压实责任，将土壤普查、高标准农田建设、农田水利设施排查整改等底线性工作做好做实，切实担负起保障国家粮食及重要农产品供给安全的重要责任，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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