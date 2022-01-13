洛阳创新实施“镇选村培”发展党员新模式 不断提升农村党员发展质量

1日，告别了连日来的阴雨天，宜阳天朗气清。在该县樊村镇后杓村的蔬菜大棚内，返乡乡贤吕俊普正带领村民抢抓有利时机种植草莓苗。“今年承包村里大棚种草莓，能赶上春节前后上市，村集体也多了一份收入。”吕俊普说。

1日，告别了连日来的阴雨天，宜阳天朗气清。在该县樊村镇后杓村的蔬菜大棚内，返乡乡贤吕俊普正带领村民抢抓有利时机种植草莓苗。“今年承包村里大棚种草莓，能赶上春节前后上市，村集体也多了一份收入。”吕俊普说。

吕俊普今年35岁，2019年返乡创业，成立农业开发有限公司，承包村中大棚，成功带动四五十名村民在家门口就业。

如今，在河洛大地的广大乡村，有一批像吕俊普一样的青年奋斗在乡村振兴的一线。他们都有一个共同的身份——“镇选村培”发展党员人选。

乡村振兴，离不开党员的示范引领作用。发展好农村党员不仅能为基层党组织带来“新鲜血液”，还能为农村各项事业发展提供坚强组织保证和人力支撑。

去年，我市在全市农村建立“镇选村培”发展党员工作机制，即由乡镇党委具体负责，在调查摸底的基础上研究提出发展党员培养人选，由村党组织按照程序进行重点培养、乡镇党委全程指导和把关，形成乡镇党委主导、镇村两级联动、共同选拔培养的发展党员工作机制。

挑选哪些人作为带领群众发展产业、共同致富的发展党员人选，是“镇选村培”工作要解决的第一个问题。各县区注重把致富能手、大中专毕业生、复退军人、产业工人，尤其是35岁以下青年致富能手、外出经商务工和返乡创业人员作为重点对象，通过“全面过筛子、逐个挑种子”，真正把政治上先进、思想觉悟高、带富能力强的先进分子、优秀人才吸纳入库。

“正因为有了‘镇选村培’，我才有了宝贵的入党机会。”偃师区山化镇寺沟村村民乔璐亚告诉我们，去年7月20日，山化镇遭遇暴雨灾情，自己当时作为志愿者每天在村里协助村干部开展各项工作，引起了镇上工作人员的注意。

“对待工作认真细致，接待群众亲切热情，我们就需要这样的好苗子。”山化镇党委委员、组织委员吕明明说，镇里把乔璐亚纳入“镇选村培”人选库，作为重点对象进行培养，目前乔璐亚已是入党积极分子。

据统计，目前全市189个乡镇(街道)共纳入人选库1000余人。其中，557人已被确定为入党积极分子，37人已被确定为发展对象， 11人已被吸收为预备党员。

对入库人选，我市采取村级党组织按程序培养，乡镇(街道)党(工)委全程指导把关，共同跟踪管理的方式进行重点“育苗”。各乡镇(街道)安排专人指导村级党组织在开展“双推双评三全程”发展党员程序的基础上，会同包村党员干部、第一书记等商议确定培养对象和发展对象，分类开展跟踪培养和教育，切实保证发展党员质量。

“现在有了镇上的指导，我更懂得劲儿该往何处使。”入党积极分子、新安县北冶镇仓西村村民陈永说，自己一直关注着家乡的发展，多次捐款捐物，但授人以鱼不如授人以渔。在镇党委带动和指导下，现在自己更加明确了投资家乡的具体方向，最近正在积极考察合适项目，希望能在村里的产业发展上多作一些贡献。

为给“镇选村培”发展党员工作再上一道金箍，我市把农村发展党员工作纳入乡镇党委书记基层党建述职评议重要内容，纳入乡镇、村居巡察工作范围，定期对乡镇发展党员工作进行督导。同时，我市明确发展党员的关键环节要由乡镇党委书记负责，由副书记、组织委员会同包村党员干部、第一书记等人员进行严格把关，共同推动“镇选村培”发展党员工作机制有效落实。

如今，越来越多的农村致富能手、大中专毕业生、复退军人、产业工人等“新鲜血液”充实到党员队伍中，在乡村振兴舞台上发挥着积极作用。市委组织部相关负责人表示，下一步，我市将指导基层把“镇选村培”发展党员工作作为“五星”支部创建中“支部过硬星”的重要创建内容之一，吸纳更多优秀人才进入农村党员队伍，为实现全市乡村振兴注入源源不断的“红色力量”。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王永周）