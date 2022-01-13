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疫情防控落实不力，洛龙区5家门店被关停
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.03 08:31

　　2日晚，记者从洛阳市洛龙区市场监管局获悉，因疫情防控措施落实不力，该区5家门店被关停。

　　5家门店分别是：

　　洛阳市洛龙区冀涛熟食店

　　洛阳市洛龙区李惠民百货超市

　　河南正丹药业有限公司张沟店

　　洛阳市洛龙区于杏丽餐饮店

　　洛阳市洛龙区佳玉牛肉汤馆

　　洛龙区市场监管局相关负责人介绍，2日，该局组织执法人员对辖区内商户扫场所码和佩戴口罩等常态化疫情防控工作进行检查，出动执法人员74人，检查各类市场主体528家，其中餐饮行业216家、小商店203家、药店24家、宾馆酒店24家、超市1家、其他行业60家，场所码未按标准设置2家、从业人员未佩戴口罩7家。

　　检查中，执法人员发现问题32个、当场整改31个，情节严重关停沿街门店5家。洛龙区市场监管局已第一时间对以上商户下发责令改正通知书，并做出停业整顿等相应行政处罚。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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