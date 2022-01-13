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伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部关于1例无症状感染者活动轨迹的通报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 伊川县融媒体中心 2022.09.02 20:08

伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部关于1例无症状感染者活动轨迹的通报

　　2022年8月31日，伊川县在31类重点人群例行核酸检测中发现1例新冠肺炎初筛阳性人员，9月1日经洛阳市专家组诊断为新冠肺炎无症状感染者，现已转送至新冠肺炎定点医院。按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》现将初步流调发现的主要活动轨迹通报如下：

　　无症状感染者，女，23岁，现居住地为伊川县城关街道金瑞龙城A区，工作单位为智辉口腔诊所(杜康大道与政和路交叉口向北100米路西)，已接种3剂次新冠疫苗。健康码：绿色，行程码：绿色。

　　8月24日，全天上班；20：02周天百货金融广场店，20：19长申广场；回家未外出。

　　8月25日，7:40上班，12点回家，14:40上班；19：11北花坛杜康广场采核酸；回家未外出。

　　8月26日，7:40上班，7：49老白沙牛肉馆；12点回家，14:40左右出门上班，回家未外出。

　　8月27日，7：40上班，7:50老白沙牛肉馆，12点回家；14：40功华园和城市客栈公共服务站取快递后去上班；下班回家未外出。

　　8月28日，7：35到金瑞龙城核酸检测点，采样后回家未外出；12：40出门上班，19：15政和路与先锋路交叉口附近流动摊位“香酥鸡炸馍”；回家未外出。

　　8月29日，7:40上班，7：51老白沙牛肉馆；12点回家，14:40左右上班，回家未外出。

　　8月30日，7:40上班，7：50老白沙牛肉馆；12点回家，14:40左右上班，回家未外出。

　　8月31日：8:51到普惠金融广场核酸采样，采样后回家，16时左右出门，先后到兔喜快递(金瑞龙城楼下)、宜家家纺店(周村城关三中附近)，回家。18：08到伊川博洋生活家居店、旺角城、县医院对面女装店，18:45到大同巷与民主街交叉口型男生活馆，回家未外出。

　　目前，伊川县正按照疫情防控相关应急方案有序开展疫情防控工作。

　　请与该无症状感染者在相同时段、相同地点有活动轨迹交集的居民，立即向当地村(社区)或疫情防控部门报备，并配合落实核酸检测、隔离管控等相关措施。如隐瞒不报，将依法依规追究责任。

　　请广大群众不造谣、不信谣、不传谣，主动支持和配合疫情防控工作，落实好个人健康防护措施，保持安全社交距离，勤洗手、戴口罩、常通风、不扎堆、不聚集。

　　伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部

　　2022年9月2日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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