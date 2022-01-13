洛阳启动“古都夜八点”文旅促消费活动

2日，记者从洛阳市文广旅局获悉，洛阳即日起启动“古都夜八点”文旅促消费活动，将以“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”为引领，推出一批夜间文旅特色活动，培育打造高品质夜间文旅消费项目，充分激发夜间文旅消费潜力和活力。

2日，记者从洛阳市文广旅局获悉，洛阳即日起启动“古都夜八点”文旅促消费活动，将以“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”为引领，推出一批夜间文旅特色活动，培育打造高品质夜间文旅消费项目，充分激发夜间文旅消费潜力和活力。 2日，记者从洛阳市文广旅局获悉，洛阳即日起启动“古都夜八点”文旅促消费活动，将以“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”为引领，推出一批夜间文旅特色活动，培育打造高品质夜间文旅消费项目，充分激发夜间文旅消费潜力和活力。 推出“光影精彩，城市地标”灯光秀。以牡丹广场、东周王城广场为依托，通过数字化展示，营造虚拟与真实交融的沉浸式氛围，推出“夜涧魅力，光影精彩”和东周王城广场《山河东周》灯光秀，打造城市夜间第五空间灯光秀，打造夜游IP，推动城市区夜间文旅消费。 开展“寻味人间烟火，漫游洛阳老城”系列活动。利用激光投影、立体声等科技手段打造文峰塔3D灯光秀、洛邑古城水幕电影；依托隋唐洛阳城沉浸式古风演出、梦唐阁实景剧本娱乐、旧城记怀旧餐厅、相声新势力等小剧场演出，增强市民游客的现场感、体验感、沉浸感；提升“一街游千年”项目，围绕连接应天门和丽景门的周公路打造网红小吃、市集美食，打造特色市井文化。 推出“博物馆奇妙夜”活动。在洛阳博物馆开展《夜游洛博记》系列活动，利用“云游+夜探”的形式打破实体博物馆的局限性，沉浸式演绎文物活化与文化传承；提升“遇见洛博”系列文创产品知名度，吸引更多的年轻人走进博物馆。 开展“时尚夜体育”活动。充分利用城市乐道、街头游园，开展荧光夜跑、体育夜市等系列活动,进一步释放群众体育消费。在牡丹广场、万达、环开元湖、王府井等热门商圈开展篮球、轮滑、飞盘、滑板、街舞等培训，带动青少年广泛参与。 打造“街头艺术表演”品牌文化。各城市区重点在历史文化街区、城市广场、步行街和景区景点等人流量大、群众关注度高的户外公共休闲场所划定表演点位，明确时段区间，用音乐演唱、戏曲、魔术、器乐、街舞等丰富的文化艺术表演，点亮潮流夜生活；引导街头艺人以“线下演艺+线上直播”为重点，构筑“互联网+演出”的业态。 举办“秋日露营节”活动。以沉浸式体验为主，围绕“山水隐庐·水云涧”星空露营地、红山欢乐谷闲聊露营地、万安山露营地等，结合集市、露营、演艺、创意餐饮、亲子娱乐等业态，举办“秋日露营节”系列活动，满足市民游客户外休闲娱乐需求。 培育夜间文旅消费集聚区。以“打造时尚消费新场景、展示文旅夜游新品牌、培育夜间文旅消费新热点”为重点，培育提升洛邑古城、隋唐洛阳城、龙门古街、老城十字街、西工小街、广州市场步行街、天心文创园、环开元湖购物商圈、红山欢乐谷、河洛古城等夜间文旅消费集聚区，着力打造夜食、夜购、夜游、夜娱、夜读等城市消费新地标。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)