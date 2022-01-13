洛阳开展“开学季”儿童学生用品质量安全守护行动

随着“开学季”的到来，儿童学生用品需求量攀升。今日记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起，洛阳开展为期一个月的“开学季”儿童学生用品质量安全守护行动，进一步加强全市儿童和学生用品质量安全监管，督促落实儿童学生用品等生产经营者主体责任，坚决消除儿童玩具和学生用品安全隐患，切实保障广大青少年儿童身体健康安全。

随着“开学季”的到来，儿童学生用品需求量攀升。今日记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起，洛阳开展为期一个月的“开学季”儿童学生用品质量安全守护行动，进一步加强全市儿童和学生用品质量安全监管，督促落实儿童学生用品等生产经营者主体责任，坚决消除儿童玩具和学生用品安全隐患，切实保障广大青少年儿童身体健康安全。 随着“开学季”的到来，儿童学生用品需求量攀升。今日记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起，洛阳开展为期一个月的“开学季”儿童学生用品质量安全守护行动，进一步加强全市儿童和学生用品质量安全监管，督促落实儿童学生用品等生产经营者主体责任，坚决消除儿童玩具和学生用品安全隐患，切实保障广大青少年儿童身体健康安全。 严查涉及身体健康安全指标不合格产品—— 组织开展儿童口罩、儿童运动头盔、儿童玩具(磁力玩具、解压玩具、膨胀玩具、弹射玩具等)、儿童服装、学生校服、童鞋、儿童家具、学生文具、课业簿册等儿童和学生用品质量监督检查。 重点整治： 儿童口罩过滤效率、防护效果项目不达标，儿童运动头盔吸收碰撞能量性能(低温)、头盔佩戴装置稳定性和强度性能不合格等问题； 磁力玩具磁体、磁通量和磁性部件不合格，解压玩具电性能安全、化学安全及物理机械性能不达标，膨胀玩具膨胀材料不合格，弹射玩具弹射动能、小零件不合格等问题； 儿童服装、学生校服绳带过长的勒伤危害和PH值、小零件不合格，童鞋重金属总含量、甲醛不合格等问题； 儿童家具边缘及尖端、突出物、孔洞及间隙、家具稳定性差等关键性安全指标不合格，童车稳定性差等问题； 学生文具笔帽设计不合格、危险尖点和锐利边缘、本册的亮度超标等问题。 强化“三无”等标签标识不规范行为整治—— 以小商品批发市场、农村集贸市场、儿童学生用品专卖店等区域为重点，督促经营者开展标签标识规范自查，集中清查经营“三无”儿童玩具和文具、标识标签不完整、不准确，警示标志或中文警示说明缺失等行为，严厉打击利用标签标识造假、欺诈和虚假宣传等违法违规行为。 全面开展“新奇特”玩具和文具安全风险隐患排查—— 重点针对水晶泥、“假水”等“新奇特”玩具，采取有效措施对产品质量安全风险实施评估，及时发现和处置苗头性风险隐患，做到产品质量安全风险早发现、早研判、早预警、早处置。 聚焦校园周边及产业聚集区开展质量安全整治—— 重点排查校园周边以盲盒、抽奖形式销售假冒伪劣儿童和学生用品等违法行为，加强指尖陀螺等危险玩具质量安全监管，守护儿童身体健康安全。 依法查处列入CCC认证目录的儿童用品未经认证擅自出厂、销售，以及伪造、冒用、买卖认证证书等违法行为。继续加强面向儿童和学生等消费群体的质量安全知识教育普及，普及快速甄别玩具、文具等产品优劣的方式方法，提高青少年消费者维权和质量安全防范意识。强化质量安全源头治理，督促生产者切实落实质量主体责任，严防不合格产品流入市场。 聚焦重要节点加强“网红”玩具质量安全治理—— 重点关注网络集中促销活动重要时间节点，重点整治销售假冒伪劣“网红”玩具网页展示产品重要信息缺失或与购买实物不一致，应经CCC认证而未经认证或伪造冒用CCC认证证书标志等突出问题。严格落实“网上抽查、源头追溯、属地查处”的网售产品质量监管机制，严查以次充好售卖伪劣网售产品行为，反溯生产源头，严厉查处违法企业。 开展质量技术帮扶“提质强企”行动—— 围绕儿童玩具、文具、家具锐利边缘及尖端、异味、化学危害(甲醛超标、邻苯二甲酸酯增塑剂超标等)和儿童服装、学生校服绳带要求不合格，儿童口罩过滤效率、防护效果不合格等突出问题，普及质量技术知识和相关法律法规，督促企业严格内部质量管理，有效提高产品质量安全水平和适用性。组织专家和技术机构，对企业存在产品质量安全问题进行“诊治”并制定整改措施，引导企业树立大质量理念，多渠道多方式强化质量提升。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚文/图 通讯员 岳金龙)