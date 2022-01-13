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教育部公示这个名单，洛阳两名教师入选！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.02 15:59

　　近日，教育部公示2022年乡村优秀青年教师培养奖励计划人选，经省级教育行政部门推荐、专家审核等环节，最终确定今年乡村优秀青年教师培养奖励计划入选教师300人。洛阳有两位教师入选，分别是洛龙区第七实验学校王俊毅、偃师区顾县镇第一初级中学牛琳璐。

　　据悉，“乡村优秀青年教师培养奖励计划”于2018年启动，在5年内(2018年-2022年)每年遴选300名乡村优秀青年教师，通过奖励和培养相结合的方式，努力造就一批“下得去，留得住，教得好”的乡村骨干教师。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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