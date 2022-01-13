准大学生临行前，收到社区送上的“出门红包”

随着各大高校陆续开学，日前，伊滨区诸葛镇诸葛社区立足社区新时代文明实践站，举办2022年度“兴学育人 金秋助学”文明实践主题活动，向辖区内50名应届优秀学生发放“出门红包”并为他们送上来自家乡的祝福，据悉，此次发放的“出门红包”共计约6万元。

随着各大高校陆续开学，日前，伊滨区诸葛镇诸葛社区立足社区新时代文明实践站，举办2022年度“兴学育人 金秋助学”文明实践主题活动，向辖区内50名应届优秀学生发放“出门红包”并为他们送上来自家乡的祝福，据悉，此次发放的“出门红包”共计约6万元。

诸葛社区相关负责人介绍，社区举办“兴学育人 金秋助学”主题活动已有30年，累计发放“出门红包”超过200万元，“我们希望通过这样的方式，在向社区学子表达祝贺的同时，激励他们继续努力学习”。截至目前，助学主题活动目前已成为诸葛社区惠民便民服务的“金字招牌”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 马秦明 文/图）