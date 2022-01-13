汝阳县新增1例无症状感染者

2022年9月2日，汝阳县在对前期阳性感染者密接管控人员核酸检测中，发现1例无症状感染者，按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，对排查出的密接和次密接人员已进行分类隔离管控。

2022年9月2日，汝阳县在对前期阳性感染者密接管控人员核酸检测中，发现1例无症状感染者，按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，对排查出的密接和次密接人员已进行分类隔离管控。 关于我县新增1例无症状感染者的通告 2022年9月2日，我县在对前期阳性感染者密接管控人员核酸检测中，发现1例无症状感染者，按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，对排查出的密接和次密接人员已进行分类隔离管控。 无症状感染者：女，46岁，系8月30日无症状感染者4之母。9月1日核酸检测结果初筛阳性，9月2日经市疾控中心复核、专家组研判，判定为新冠肺炎无症状感染者。 目前，流调、检测、消杀等工作正在有序进行。请广大群众自觉遵守疫情防控有关规定，积极履行法律义务，主动落实疫情防控要求，除进行核酸检测外，非必要不出门，安心居家，携手抗疫，及时关注官方权威信息，不信谣、不传谣、不造谣。 汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部 2022年9月2日