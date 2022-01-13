伊川县通报9月1日全员核酸检测结果

为全力保障人民群众生命安全和身体健康，根据当前疫情形势，伊川县于2022年9月1日在全县开展了全员核酸检测。在广大群众的积极支持配合下，首轮全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部关于9月1日全员核酸检测结果的通告

为全力保障人民群众生命安全和身体健康，根据当前疫情形势，我县于2022年9月1日在全县开展了全员核酸检测。在广大群众的积极支持配合下，首轮全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

当前，疫情防控形势严峻复杂，容不得半点松懈，希望广大人民群众时刻紧绷疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，自觉服从防控要求，主动配合防控措施，积极参加核酸检测，扎实做好常态化疫情防控，坚决阻断疫情传播。

下一步，我县将继续开展核酸检测筛查工作，进一步加强公共场所各项防控措施落实，请广大人民群众继续配合疫情防控措施，全力守护好我们的家园。

衷心感谢广大群众的理解、支持和配合！衷心感谢在核酸检测中做出贡献的所有人员！

伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部

2022年9月2日