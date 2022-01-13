租房可以提取公积金吗？最新回复来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：租房可以提取公积金吗？提取金额是多少？
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近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：租房可以提取公积金吗？提取金额是多少？
洛阳市住房公积金管理中心回复：职工及家庭成员名下无自有住房且租住洛阳市行政区域内公租房或商品住房的，提取申请人可凭相关申办材料办理住房公积金提取业务。租住商品住房每半年或一年可提取一次本人及配偶住房公积金账户余额，提取总额不得超过申请日之前实际支付的租房费用。提取上限：城市区家庭月提取额不得超过1400元，单身月提取额不得超过1000元；县城家庭月提取额不得超过1000元，单身月提取额不得超过800元。
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