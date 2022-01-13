共计82万余元！洛阳下达既有住宅加装电梯市级财政补贴

2日，记者从洛阳市住建局获悉，洛阳市财政日前下达今年第一批既有住宅加装电梯市级财政补贴资金，共计82万余元，将有40个住宅单元的加装电梯居民受益。

2日，记者从洛阳市住建局获悉，洛阳市财政日前下达今年第一批既有住宅加装电梯市级财政补贴资金，共计82万余元，将有40个住宅单元的加装电梯居民受益。

洛阳市住建局相关负责人介绍，按照洛阳市委市政府既定部署，洛阳今年把老旧小区加装电梯作为推动城市提质、完善服务功能的重要民生工程强力推进。

按照《洛阳市既有住宅加装电梯财政补贴申领办法》相关规定，洛阳市住建局对城市区上报的40个既有住宅加装电梯申请财政补贴进行了审核汇总并报经市政府同意，由市财政按程序进行发放。

按照规定，洛阳既有住宅加装电梯遵循“业主自愿、社区引导、充分协商、保障安全”的原则，采取“事后申领、集中拨付”方式推进。既有住宅财政补贴的标准，按照既有住宅加装电梯相关的工程设计、施工图审查、工程施工、工程监理、管线迁改、电梯购置及安装等总费用的核算情况来确定。其中，中心城区补贴比例为20%，市、区两级财政按3：7比例承担，且最高每台10万元予以补贴；其他县区的财政补贴标准按最高每台8万元实施。

此次，洛阳共有涧西区、西工区、老城区、洛龙区的40个住宅单元享受补贴，其中涧西区(含表中高新区)数量最多，达20个；西工区为18个，老城区、洛龙区各1个。

洛阳市住建局相关负责人介绍，在市财政下发相关补贴后，相关城市区要按规定程序拨付使用补贴资金，专项用于向既有住宅加装电梯申请人发放财政补贴，保证资金支出依法依规、安全有效。同时，市级补贴资金下达后，相关城市区也要尽快落实区级应承担的配套补贴资金，并尽快将市区两级补贴资金及时、足额发放到位。

那么，老旧小区加装电梯财政补贴如何进行申请？洛阳市住建局相关负责人介绍，在申请财政补贴的流程方面，分申请人出资和社会资本参与两类来划分。

——由既有住宅加装电梯申请人出资实施的加装电梯项目：

加装电梯申请人在办理完使用登记，并取得使用登记证书后，向所在县(市)区住建行政主管部门提出财政补贴申请，并提交《洛阳市既有住宅加装电梯财政补贴申请表》《特种设备使用登记证》原件及复印件、既有住宅加装电梯相关付款凭证原件及复印件等资料。

各县区住建行政主管部门将满足补贴条件的既有住宅加装电梯项目财政补贴申请材料报送本级财政等部门审核，确定财政补贴额度。

洛阳市住建局负责汇总中心城区报送的既有住宅加装电梯财政补贴金额，将汇总金额报送至市财政局，市财政局将财政补贴资金下达相关城市区。随后，各县区财政部门将财政补贴资金汇入既有住宅加装电梯申请人共同确认的账户中。

——对于采用“企业投资、受益业主付费”等社会资本参与方式实施的加装电梯项目：

由社会资本方提交财政补贴申领材料，具体申领程序与由既有住宅加装电梯申请人出资实施的加装电梯项目申领程序相同。

随后，各县区财政部门将下达的财政补贴资金汇入加装电梯申请人和社会资本方共同确认的账户中。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 潘晓轲 文/图）