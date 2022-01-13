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63家！2022年度洛阳高成长性提质倍增试点企业名单出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.02 10:54

　　1日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日发布2022年度高成长性提质倍增试点企业名单，全市共有63家企业入选，其中中小企业55家，这是洛阳第二次发布系列名单。

　　此次入选的63家试点企业，既包含中航锂电(洛阳)有限公司、格力电器(洛阳)有限公司等高成长性行业龙头企业，又包含中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司、视微影像(河南)科技有限公司等高成长性高科技企业，其中省级以上“专精特新”企业38家、国家高新技术企业58家。63家企业在2021年共实现营业收入191.1亿元，同比增长76.3%，企业近3年平均增速为22%，到2025年预计可实现营业收入495.7亿元。

　　此次遴选遵循“选好选优、培优培强”工作原则，遴选范围为全市制造业企业、生产性服务业企业和软件与信息技术服务业企业，重点面向全市风口产业领域、十大产业集群企业，并优先支持国家高新技术企业及“小巨人”“隐形冠军”“瞪羚”“专精特新”企业申报。

　　为进一步扩大试点企业覆盖面，在去年遴选条件(营业收入1亿元以上，营业收入增速不低于全市规模以上工业营业收入增速)的基础上，今年洛阳新增了两档遴选标准，即2021年度营业收入在2000万元以上1亿元以下的企业，其过去3年营业收入平均增速不低于15%；2021年底营业收入在500万元以上2000万元以下的企业，其过去3年营业收入平均增速不低于25%。

　　为深化细化“万人助万企”活动，着力在优质存量上做大增量，洛阳于去年启动实施高成长性企业提质倍增计划，力争到2025年，实现试点企业营业收入增长1倍以上、新兴产业增加值占规模以上工业增加值比重超40%、试点企业研发经费支出占营业收入比重超5%等目标。首批全市共有87家企业入选。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 刘飞）

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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