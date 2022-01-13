伏牛山中云岩寺曾与白马寺齐名

由洛阳市文物勘探中心、洛阳师范学院编辑的《洛阳明清碑志》(嵩县卷)收录了《伏牛山云岩寺记》(碑阳、碑阴)，该碑为明代正德十三年(公元1518年)所立，高198厘米、宽88厘米，位于嵩县白河镇上寺村云岩寺。

深山藏古寺

由洛阳市文物勘探中心、洛阳师范学院编辑的《洛阳明清碑志》(嵩县卷)收录了《伏牛山云岩寺记》(碑阳、碑阴)，该碑为明代正德十三年(公元1518年)所立，高198厘米、宽88厘米，位于嵩县白河镇上寺村云岩寺。

《伏牛山云岩寺记》(碑阳)记载：“嵩治城南望三百里，山曰伏牛，考之邑志，有唐号自在禅师者，行次岭巅，闻野牛狞恶噬人，师适遇牛，俛(fǔ，同俯)首仆地，若降伏然，故名之。”意思是说，嵩县县治南望，有一座三百里伏牛山(今称八百里伏牛山)，唐代的自在禅师，途经此山，听说有一头凶恶的野牛会吃人。自在禅师与野牛相遇，让人意外的是，野牛向禅师俯首倒地，竟被降伏，此山因此得名伏牛山。

“厥寺曰云岩者，即师住锡明心之所，以形胜名也，有上下之分。”据《伏牛山云岩寺记》(碑阳)记载，云岩寺为自在禅师开创，分为上寺和下寺。

该碑文的撰写者是王官之，他是文林郎、知河南府嵩县事。《河南通志》有“王官之，湖广华容人，举人，正德十二年任”的记载，说明王官之到嵩县上任第二年游览了云岩寺，并撰写了碑文。