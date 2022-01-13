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陈冬父母见证儿子出舱时刻 母亲坦言“又激动又紧张”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.02 09:20
陈冬准备打开舱门

　　“我已出舱，感觉良好！”9月1日19时09分，在轨执行飞行任务的神舟十四号乘组洛阳航天英雄陈冬与航天员刘洋成功出舱。陈冬父母和家乡人民第一时间通过新闻报道见证了这一历史性的时刻。

　　“8月中旬，我们就看到了乘组将择机开展出舱活动的消息，一直很期待。”昨日下午，陈冬的父亲陈树林在手机上看到了乘组出舱的消息后，当即催促老伴儿打开电视，第一时间关注儿子在舱外的一举一动。

　　这是我国航天员首次从问天实验舱气闸舱出舱实施舱外活动，也是陈冬首次执行出舱活动任务。

　　“一听到孩子的声音，心里又激动又紧张。”陈冬的母亲黄焱坦言，“原本以为出舱工作可能需要一两个小时，没想到要连续工作7个小时。说不担心是不可能的，但这是他第二次飞天，技术的进步、经验的积累，都能帮助他圆满完成任务。”

　　据悉，2016年10月，陈冬与航天员景海鹏搭乘神舟十一号载人飞船第一次遨游太空，成功驻留33天，刷新了当时的纪录。时隔5年8个月，今年6月5日，44岁的陈冬二度飞天，携手航天员刘洋、蔡旭哲执行神舟十四号载人飞行任务，并成为“最年轻乘组”指令长。前不久，问天实验舱与天和核心舱成功交会对接，陈冬在太空见证了中国空间站在轨组装建造迈出的关键一步。

　　“遨游太空是陈冬的梦想。从乘组成员到指令长，从驻留33天到半年，我们都看到他的不懈努力。”黄焱希望，在祖国的强大支持下，陈冬能够和航天员乘组一道再接再厉，圆满完成使命，把荣耀写满太空，让中国人探索太空的脚步迈得更稳更远。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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