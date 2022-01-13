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强化工作协调 坚持依法调查 高质量做好住户调查样本轮换工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.02 08:46

　　8月31日，国家统计局河南调查总队党组成员、副总队长郭学来带队，就我市住户调查样本轮换工作进行督导。

　　住户调查是国家一项重要的民生调查，为防止住户调查样本老化，减少人口流动与城乡范围变化带来的影响，确保样本代表性和调查数据质量，调查样本每5年轮换一次。今年以来，我市高度重视住户调查样本轮换工作，定期召开专题会议，各县区和市直相关单位强化沟通衔接，建立调度协调机制，在经费保障、人员落实、设备配备等方面给予充分保障。同时，我市开展了形式广泛的宣传报道，扩大社会知晓面。

　　在座谈会上，郭学来强调，住户调查是反映居民收入、消费、教育、住房、就业、社会保障等情况的重要民生调查，对于科学评价共同富裕、高质量发展考评和乡村振兴具有重要意义。各县区要充分认识住户调查样本轮换工作的重要意义，切实提高政治站位，增强做好样本轮换工作的责任感、使命感；要强化工作协调，加大宣传力度，营造良好的社会舆论氛围；要强化责任担当，做好工作保障，特别是经费和人员保障，确保高质量做好样本轮换工作；要坚持依法调查，建立全过程督导检查机制，严格执行抽样方案和实施细则各项规程，认真履行工作职责，确保样本的代表性，为真实客观反映居民收支状况奠定坚实基础。

　　市委常委、副市长梁庆出席座谈会。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王芳）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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