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河南省职工摄影展洛阳巡展开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.02 08:46

　　1日，由省总工会主办，市总工会、市职工文联、市职工摄协承办的“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”河南省职工摄影展洛阳巡展在市民之家开幕，开启为期14天的展览。

　　此前，“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”河南省职工摄影展在郑州成功举办，洛阳有13幅(组)作品入选。洛阳巡展在全省展览作品的基础上，聚焦劳模工匠、普通职工的劳动场景，增补更加突出洛阳特色、洛阳元素、洛阳职工的优秀作品，题材多样、视角新颖，突出现代化河南建设、新时代洛阳建设的成果，体现新时期广大职工爱党爱国、敬业奉献、拼搏奋斗、昂扬向上的精神风貌，汇聚建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的洛阳职工力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

　　市人大常委会党组副书记、市总工会主席吉振华参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 任旭东）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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