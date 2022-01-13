河南省职工摄影展洛阳巡展开幕

1日，由省总工会主办，市总工会、市职工文联、市职工摄协承办的“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”河南省职工摄影展洛阳巡展在市民之家开幕，开启为期14天的展览。

1日，由省总工会主办，市总工会、市职工文联、市职工摄协承办的“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”河南省职工摄影展洛阳巡展在市民之家开幕，开启为期14天的展览。

此前，“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”河南省职工摄影展在郑州成功举办，洛阳有13幅(组)作品入选。洛阳巡展在全省展览作品的基础上，聚焦劳模工匠、普通职工的劳动场景，增补更加突出洛阳特色、洛阳元素、洛阳职工的优秀作品，题材多样、视角新颖，突出现代化河南建设、新时代洛阳建设的成果，体现新时期广大职工爱党爱国、敬业奉献、拼搏奋斗、昂扬向上的精神风貌，汇聚建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的洛阳职工力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

市人大常委会党组副书记、市总工会主席吉振华参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 任旭东）