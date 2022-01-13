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落实落细惠企政策 更好服务企业发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.02 08:46

　　1日，市政协主席杨炳旭深入“万人助万企”活动联系分包企业，现场对接企业需求，指导帮助企业破解发展瓶颈。

　　杨炳旭一行先后前往洛阳中科科技园和中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司，详细了解企业生产状况、产品市场、科技研发、生产效益及存在的困难和问题，并与企业负责人座谈交流，用心倾听意见建议，共商问题解决对策。

　　杨炳旭强调，面对当前经济形势，要坚定信心，保持战略定力，把新发展理念贯彻到发展的全过程各领域，高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动构建新发展格局。要聚焦产业发展，强化人才引进培养，紧盯青年人才关注点，学习借鉴先进地区经验，不断提高人才政策对青年人才的吸引力，为企业发展提供强有力人才支撑。企业要坚持创新驱动，科学谋划发展战略，专心专注主业，用心用力创新，持续加大研发投入，以科技赋能产业发展，推动更多科技成果就地孵化、转化、产业化。要增强机遇意识、风险意识、底线意识，加强风险防范能力，完善合规经营管理体系，为企业高质量发展提供支撑。各级各部门要打造优质营商环境，构建亲清政商关系，落实落细各项惠企政策，及时高效解决企业发展的难点堵点，从政策扶持、平台申报、项目审批、要素保障等方面做好企业的个性化服务，助力洛阳加快建强副中心、形成增长极。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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