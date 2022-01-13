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听需问计谋发展 履职尽责献良策 吴中阳带队走访驻洛全国、省人大代表
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.02 08:46

　　1日，市人大常委会主任吴中阳带队走访驻洛全国、省人大代表。

　　在普莱柯生物工程股份有限公司，吴中阳与全国人大代表、普莱柯生物工程股份有限公司副总经理、国家兽用药品工程技术研究中心主任、教授田克恭亲切交流，详细了解企业生产经营、技术研发、平台建设、产业布局等情况，实地查看P3实验室及配套设施建设项目进展，询问履职情况和对人大工作的意见建议。吴中阳勉励企业要坚持创新引领，抢抓风口产业机遇，加大生物医药等重点技术攻关，不断提升核心竞争力；希望田克恭代表能发挥自身特长、专业优势，不断提升履职能力和水平，围绕创新发展、产业转型等提出优质议案建议，为洛阳高质量发展建言献策、建功立业。

　　吴中阳还分别与省人大代表、涧西区郑州路街道南村社区党委书记、居委会主任刘子军，省人大代表、西工区城市管理局环卫工娄东月座谈，面对面交流履职情况，听取他们对人大工作的意见建议。吴中阳强调，作为来自基层的人大代表，要发挥好密切联系群众优势，通过走访、调研、座谈等形式，广泛倾听民需民盼、汇集民智民力，提出更多反映群众急难愁盼的议案建议；要用好平台载体，尤其要发挥好人大代表联络站的前哨阵地和窗口作用，真正架起服务群众的“连心桥”。市人大常委会要持续深化同人大代表的联系，健全代表联络站工作机制，丰富代表活动方式方法，支持人大代表常态化开展社情民意收集、分析、研判等，完善人大代表、人民群众问题反馈机制和办理工作闭环，推动全过程人民民主在河洛大地形成生动实践，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

　　王松涛等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 曹国丽）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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