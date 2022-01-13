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尊法学法守法用法 全面落实依法治国基本方略——访洛阳市律师协会副会长、河南精专律师事务所主任李宗虎
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.02 08:45

　　“全民守法是建设法治中国的重要环节，是‘科学立法、严格执法、公正司法、全民守法’全面依法治国基本方略的重要组成部分。”1日，洛阳市律师协会副会长、河南精专律师事务所主任李宗虎在接受记者采访时表示，市、县两级行政机关主要负责人首次同时出庭应诉，是我市推进依法治市、建设法治政府的重要体现，也为广大企业上了一堂尊法学法守法用法的法治教育课。

　　企业也要把尊法作为生存发展、行稳致远的基石。李宗虎表示，任何企业也不能享有超越宪法法律的特权，必须尊重宪法法律权威，在宪法法律范围内活动，依照宪法法律行使权利或权力，履行义务或职责，维护国家法制统一、尊严、权威。只有真正尊重法律，自觉按法律法规实施生产经营活动，企业发展才能行稳致远。

　　学法也是企业发展的必修课。我国已建立了涵盖法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方规章、司法解释等在内的较为完善的法律体系，很多法律条款都与企业的经营活动息息相关。“学法是守法和用法的前提，守法也是企业生产经营的红线。”李宗虎表示，企业也应建立健全机制，让学习法律成为企业的风气，作为考核企业经营管理人员的一把尺子，做到合法经营、合规经营、诚信经营，降低经营风险，确保企业稳健发展。

　　李宗虎认为，用法对企业也是维护自身合法权益的最好方式，是最直接、最有效、最文明的方式。“行政和司法机关要努力营造良好的法治环境、司法环境，能够让企业更加相信法律、相信政府、相信法院，相信通过法律程序能够维护自身的合法权益。”李宗虎说，随着尊法学法守法用法的社会氛围愈发浓厚，“遇事讲法、遇事找法”一定会成为广大企业和公民的共识，促进公民和法人主体的法治观念、法律意识不断提高，推动全面依法治国迈出更加坚实的步伐。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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