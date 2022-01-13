78岁的张淑敏：把好心情带给更多老人

78岁的年纪，您平时的爱好是什么？有人喜欢读书、习字，有人喜欢和老街坊唠嗑……

张淑敏（右）教老人活动手指

78岁的年纪，您平时的爱好是什么？有人喜欢读书、习字，有人喜欢和老街坊唠嗑……在涧西区长安路一社区，居民张淑敏喜欢在小区里闲逛，这位被街坊们称为“开心果”的热心人，在开导劝慰老人、排解低落情绪方面很有一套。

“嗓门儿一喊，气氛拉满。”这句话说的就是张淑敏。昨日上午，记者来到长安路一社区党群服务中心，刚上楼，就听到一阵欢快的笑声。循声找去，在一间屋子里，面对面坐着两位老人。“我说哪儿你指哪儿，鼻子！”一位肤色较白、戴着眼镜的老人一边说着，一边快速用手指向鼻子。对面的老人看上去行动不太方便，两只手略微颤抖，她慢慢地抬起手指向鼻子，有些无奈地说：“不行，跟不上。”

戴着眼镜的老人，就是张淑敏。听到对方的话，她赶紧伸出双手握住老人的手腕说：“没关系，慢慢来，最近恢复得很不错，我再教教你咋活动手指。”张淑敏一番鼓励的话语让对方露出了笑容，跟着她学起了手指操。

从社区党群服务中心出来，张淑敏走在回家的路上，遇到几位闲坐的老人。“都不说话，咋啦？”她走上前去，笑着问。“坐半晌了，觉得老没意思。”一位老人回答。闻听此言，张淑敏又笑了：“来，给你们唱段戏中不中？刘大哥讲话，理太偏……”配合着唱腔，她还舞了起来，几位老人听得津津有味。

“以前，我的性格可没有这么活泼。”张淑敏说，前些年老伴儿去世后，她消沉了很长一段时间，一个偶然的机会，她加入了社区志愿者服务队。看着小区里年龄比自己大的老人，张淑敏希望能够尽己所能为他们做些什么。

社区志愿者服务队队长宋世坚说，他们提供的服务内容涵盖矛盾调解、心理疏导、互帮互助等多个方面，张淑敏加入后，充分发挥了亲和力强、待人热情的特点，加上其特有的“文艺细胞”，很受大伙儿欢迎。

居民刘女士说，有一段时间，小区里狗患比较严重，宠物狗的主人任由其在公共场所随意大小便却不清理，引得大家纷纷抱怨。张淑敏和其他志愿者知道这个情况后，自发排班在小区巡逻，劝阻不文明行为。“张阿姨调解矛盾的方式，也和别人不一样。”她笑着向记者讲述了当时的场景。有一次，一只宠物狗在小区道路上大便后，主人却扭脸打算离开，几位老人看到了正要开口训斥。只见张淑敏走到小狗旁边，微微弯下腰，语气平和却又带点儿俏皮：“小家伙，随地大小便可不是一个好习惯哦，再不讲规矩就要挨揍了！”听到这话，旁边的主人也觉得不好意思了，一边连声说着“不好意思”，一边拿出纸巾清理污物——没有红脸，没有争吵，一场矛盾还没发生就被化解了。

“开心是一天，不开心也是一天，为什么不把好心情带给更多的人呢？”张淑敏笑着说，她认为把快乐传递给更多老人，是一件很有意义的事情。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 王苗义 文/图）