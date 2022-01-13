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洛阳市2022年“古都焕新”全民消费季系列活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.02 08:18

　　昨日，记者从市商务局获悉，我市即日启动2022年“古都焕新”全民消费季系列活动，将投入资金1亿元，通过举办汽车促消费、家电以旧换新、美食节、文旅助企惠民等主题活动，进一步释放消费潜力，促进消费持续恢复。

　　市商务局相关负责人介绍，按照政企联动、市县同频、部门配合、全民共享的原则，2022年“古都焕新”全民消费季系列活动突出汽车、家电等大宗商品消费，以及餐饮、文化娱乐等服务消费。活动期间，全市拟投入资金1亿元。其中，市级投入5000万元，县级投入资金规模不低于5000万元，用于发放消费券或开展其他形式的促消费活动。

　　汽车促消费活动

　　我市将投入3500万元，对自9月1日至9月30日在我市注册且在商务部门备案的汽车销售企业购买新车，开具机动车销售统一发票并在洛办理入户登记手续的个人消费者，按照购车价格(机动车销售统一发票含税价)的3%发放消费补贴，每台最高补贴1万元，按照申报和审核通过的先后予以发放，先到先得，发完即止。(补贴申报细则将于近期对外发布)

　　同时，我市鼓励金融机构在活动期间推出降低贷款利率、合理确定还款期限等活动，加大对汽车消费信贷支持力度；鼓励汽车销售企业推出赠送售后服务、油卡和电卡，部分车型免购置税等购车优惠，进一步释放汽车市场消费潜力。

　　促进绿色智能家电消费

　　我市拟投入1000万元，自9月1日至9月30日面向电视、空调、冰箱、计算机、智能手机、平板电脑等12类消费类电子产品开展以旧换新活动，每台按新家电实际销售价格的10%给予补贴(直接购新补贴5%)，每台最高补贴800元。消费者凭发票、身份证、家电以旧换新凭证等申领惠民补贴。(补贴申报细则将于近期对外发布)

　　加大百货促消费力度

　　我市各县区商场、步行街等企业，将联合开展“开学季”“结婚季”及发放中秋消费券等活动，针对季节性消费集中的鞋包、文具、换季服装、中秋礼盒、黄金珠宝等商品，组织特色突出的促消费活动。

　　同时，市商务部门还将组织各县区联合商场、超市等企业，利用自有广场开展十一“黄金周”促消费活动，适当延长夜间营业时间，推出国潮说唱、古风舞蹈、文创手作、美食小吃等活动，丰富购物体验，营造消费热潮。

　　助力新消费增长

　　我市支持京东、阿里、苏宁、抖音、快手、美团、饿了么等线上平台投放电商优惠券，进一步激发线上市场消费活力，扩大网络零售规模；进一步挖掘直播、短视频等媒介的消费潜力，各县区结合辖区实际，组织开展直播带货活动；鼓励商家通过网红探店等形式加大宣传推广力度，为门店增加流量。

　　开展美食节活动

　　我市将“寻味古都 约惠当‘夏’”促消费活动延续至9月底，鼓励美团、饿了么等平台和餐饮商家推出团购券、套餐优惠等促消费活动。各县区分别打造1条以上餐饮美食街区，通过举办特色鲜明、形式丰富多样的餐饮促消费活动，进一步提振餐饮消费信心，释放市场消费潜力。

　　开展文旅消费助企惠民活动

　　联合县区发放文旅消费券1000万元，其中市级发放500万元。150万元用于引导消费者在国家级、省级夜间文旅消费集聚区，景区、星级饭店、书吧、文创店、剧本娱乐、影院、剧场等文娱场所(场景)线上线下消费，以及实体店购买微度假产品(包含户外露营装备等)时使用；300万元用于消费者购买洛阳景区旅游年票补贴；50万元用于旅行社招徕游客奖补，充分激发消费热情，推动文旅消费提质扩量。

　　今年以来，我市深入实施消费提力行动，促进消费扩容提质，围绕春节、端午等重要消费节点，连续开展了“寻味古都·约惠当夏”“花开洛阳惠民消费季”等各类促消费活动百余场。同时，面向汽车、家电、餐饮、住宿等与居民生活息息相关的领域，组织县区政府联合大型商贸企业，发放各类消费券累计超1.5亿元。今年前7个月，我市实现社会消费品零售总额1270.6亿元，总量稳居全省第2位，消费市场呈现平稳运行态势。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 李倩）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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